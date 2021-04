O tânără mamă își pregătește nunta și înmormântarea în același timp. Natalie vrea să îmbrace rochia de mireasă înainte să moară

In articol:

Natalie Sanders, în vârstă de 29 de ani, din Scoția, are un băiețel de doar trei ani, pe nume Zeke. Împreună cu logodnicul Idrees Mohammed, în vârstă de 24 de ani, și cu minunea lor, Natalie își trăiește ultimele clipe din viață. Femeia a vorbit despre lupta ei contra timpului.

Își dorește extrem de mult să se căsătorească cu iubirea vieții ei, pentru că nu mai are mult de trait. Natalie a povestit, pentru presa străină, că își pregătește în același timp și nunta și înmormântarea. Din nefericire, tânăra mămică a primit diagnosticul teribil: cancer, în stadiu terminal.

“ Când voi merge spre altar, în ziua nunții mele, în doar câteva săptămâni, îl voi ține de mână pe fiul meu, Zeke. Are doar trei ani, dar va fi cel mai important oaspete acolo când mă voi căsători cu tatăl său, dragostea vieții mele, într-un castel scoțian. Știu că va fi cea mai fericită dintre zile ale mele, dar va fi și nuanțată de tristețe, pentru că, în timp ce sunt ocupată cu organizarea nunții de vis, îmi planific și înmormântarea. Am fost diagnosticată cu cancer terminal. Totul mergea atât de bine pentru mine... până când am aflat că am cancer la sân, acum 18 luni. Eu şi Idrees eram cei mai buni prieteni timp de câţiva ani de zile, până în momentul în care prietenia noastră s-a transformat în ceva mult mai profund. Când am aflat că sunt însărcinată a fost o surpriză și, până când s-a născut Zeke, am știut că suntem făcuți unul pentru celălalt, că suntem suflete pereche. Noi trei eram o mică familie perfectă”.

Natalie a primit un diagnostic crunt: cancer la sân. Tânăra a simțit că este ceva în neregulă cu ea și astfel a mers la mai mulți specialiști. După analize amănunțite, Natalie a primit vestea șoc!

„ Când Zeke avea doi ani, am început să simt o durere ascuţită la unul dintre sânii mei ori de câte ori cel mic se lovea de mine. Fusesem anterior la medicul generalist şi ştiam că am nişte noduli, dar am fost liniştită de acesta când mi-a spus că dacă nodulul se mişca înseamnă că nu era cancer. Gândindu-mă că am un chist inflamat, m-am dus la doctor a avut aceeaşi părere, aşa că mi-a sugerat să fac un set de analize la sânge. Rezultatele au fost bune, dar câteva săptămâni mai târziu durerea a devenit chinuitoare.

Am fost trimisă să fac o mamografie şi o biopsie şi, în cele din urmă, în octombrie 2019, m-am întors în cabinetul medicului cu Idrees unde am primit vestea de care ne temeam, de care se temea oricine: cancer de sân. Am început să râd, gândinu-mă: ‘Ştiam eu că nu doar îmi imaginam că e ceva în neregulă’. Mi s-a părut suprarealist, de parcă nu eram eu, ci altcineva când medicul mi-a spus că am cancer de sân triplu negativ, cel mai agresiv tip. Aveam gena BRCA, ceea ce făcea mult mai probabilă apariția cancerului de sân. Urma să fac o lumpectomie, intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii, precum și opt ședințe de chimioterapie și de o mastectomie dublă cu intervenție chirurgicală reconstructivă pentru a mă asigura că tumoarea nu va mai reveni”.

Natalie, fiul și soțul ei[Sursa foto: Facebook]

Natalie, cerută în căsătorie

Natalie a încercat să se bucure de prezent, sperând că la un moment dat, totul va fi bine. „A fost terifiant, dar am încercat să rămân liniștită, aveam toate motivele să cred că tratamentul avea să fie un succes. S-ar putea să fi fost un an prost, dar prognosticul a fost bun și, speram, totul va reveni la normal. Într-o zi deosebit de proastă din ianuarie 2020, când stăteam întinsă în pat, simțindu-mă epuizată după o ședință de chimio, Idrees m-a strigat să cobor din cameră. El și Zeke stăteau amândoi acolo, îmbrăcați elegant, la costum. În fața lor se afla un puzzle cu o poză cu noi și cuvintele ‘Vrei să te căsătorești cu mine?’ M-am grăbit să mă întorc la etaj să-mi iau peruca, gândindu-mă: ‘Nu voi fi cheală în ziua în care voi fi cerută în căsătorie’.

Natalie[Sursa foto: Facebook]

A fost atât de special. Deoarece prognosticul părea plin de speranță, am decis să economisim nişte bani și să așteptăm câțiva ani până să ne căsătorim. Mi-am imaginat o nuntă în Elveția în sezonul rece, înconjurată de toți prietenii și familia noastră. Apoi, în mijlocul tratamentului meu chemo, Covid a lovit. Brusc, a trebuit să rămân în casă pentru a mă proteja de virus şi nu îmi mai puteam vedea prietenii sau familia, cei care m-au susţinut atât de mult. Cel mai rău lucru a fost când am aflat că toate tratamentele mele de chimioterapie şi dublamasectomie fuseseră anulate. M-a îngrozit să mă gândesc ce avea să însemne acest lucru pentru recuperarea mea, dar în mai anul trecut mi s-a spus că lumpectomia și cele șase ședințe de chimio fuseseră suficiente. Cancerul nu se răspândise și analizele erau bune. Eram încântată și atât de recunoscătoare ştiind că lupta mea s-a terminat. Totuși, mai era o durere năucitoare pe care o simţeam la sân, dar medicii au crezut că este o acumulare de lichid care va dispărea în timp. Durerea însă s-a înrăutăţit şi, până în septembrie anul trecut, îmi simţeam sânul atât de umflat și mă durea atât de tare încât nu mai puteam să dorm.”

Natalie își dorește să profite de tot timpul rămas, alături de fiul și soțul ei. Aceasta spear să poată purta rochia de mireasă în ziua cea mare, în data de 8 mai. "Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că voi planifică nunta și înmormântarea în același timp. Dar știu că sunt norocoasă că am avut o viață bună, că am găsit dragoste și o familie care mă iubeşte", a mai povestit Natalie.

