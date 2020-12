O tânără și-a găsit sfârșitul într-o clipă de neatenție. A murit în cadă, după ce telefonul pus la încărcat i-a căzut în apă

O tânără din Rusia a murit electrocutată, în propria cadă. Rusoaica s-a stins din viață, într-o clipă de neatenție. Femeia a scăpat în apă telefonul, pe care-l pusese la încărcat. Ulterior, a fost găsită decedată de către colega de apartament, care a sesizat imediat autoritățile.

In articol:

Citeste si: Vaccinarea anti-COVID-19, obligatorie? Organizația Mondială a Sănătății, anunț important pentru întreaga populație

Citeste si: Caz șocant în Rusia! O mamă și-a lăsat propriul copilul fără mâncare și apă timp de cinci zile! Cum a supraviețuit micuțul

Tânăra avea 24 de ani și lucra ca vânzătoare într-un magazin. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit de către colega ei de apartament. Aceasta, la rândul ei, a rămas șocată când și-a găsit prietena moartă în cadă. Imediat a alertat autoritățile, care au constat că femeia a murit electrocutată.

Citeste si: Trump: „Voi câștiga cu ajutorul anumitor persoane foarte importante” - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Olesya Semenova[Sursa foto: Instagram]

Semnal de alarmă, tras de oficialii ruși

Tânără a murit electrocutată, după ce și-a pus telefonul la încărcat. ''Am țipat, am scuturat-o, dar era palidă, nu respira și nu dădea semne de viață. Mi-a fost foarte frică. Când am atins-o, am primit un șoc electric'', a declarat prietena ei, cea care a găsit-o decedată.

Citeste si: O fetiță de 12 ani a ajuns la spital cu dureri îngrozitoare de burtă. Medicii au rămas șocați când au văzut ce se afla în stomacul copilei

Cadrele medicale ajunse la fața locului au încercat să o salveze pe rusoaică, însă fără succes. Aceștia au constat decesul. După acest incident teribil, oficialii ruși au tras un semnal de alarmă, avertizând oamenii să fie mult mai atenți atunci când folosesc dispozitivele în apropierea apei, mai ales dacă ele sunt conectate la o sursă de energie.