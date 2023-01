"Oamenii mai bătrâni ca mine mi-au spus cât sunt de importante". Sofia Vicoveanca, mărturisiri impresionante din viața de artist | EXCLUSIV

In articol:

Sofia Vicoveanca este cunoscută de toți românii și cântă pe scenele din țară și din afara ei de mai bine de 40 de ani. Are o carieră impresionantă și s-a bucurat de dragostea publicului în fiecare clipă.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a petrecut Crăciunul alături de familie și aceleași planuri sunt valabile și pentru Revelion. Nici nu am trecut în Noul An și deja are parte de solicitări pentru evenimente, însă ne-a mărturisit că momentan nu a confirmat nimic pentru că întâi își dorește să înceapă cu bine anul 2023.

Sofia Vicoveanca spune povestea urărilor pentru români

Sofia Vicoveanca a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro înainte de Sărbători și are o urare aparte pentru toți românii. Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit că există și o poveste în spatele lor, mai exact, tot ceea ce ea spune și urează se îndeplinește.

"În Bucovina, să știți că sunt oameni mai bătrâni ca mine, chiar dacă eu am o vârstă, sunt alții mai bătrâni ca mine care mereu mi-au spus, doamna Sofia, când dumneata spui ceva și urezi cuiva ceva, atunci se îndeplinește!

Din toată inima urez când fac urări și atunci oamenii se bucură. Din toată inima le doresc fanilor bucurie și putere și răbdare. Noi în viață avem nevoie de răbdare unii față de alții. Ne trebuie să sănătatea, pentru că fără ea nu avem cum să facem lucrurile pe care le dorim", a dezvăluit Sofia Vicoveanca, pentru WOWbiz.ro.

Sofia Vicoveanca [Sursa foto: Facebook]

Crăciunul și Revelionul, petrecute în familia

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că în fiecare an petrece sărbătorile în mijlocul familiei, alături de fiul său. Niciodată nu se întâmplă să rateze această ocazie, iar anul acesta a ales să nu cânte de Revelion.

"De Crăciun voi în familie cu pruncul meu. Băiatul meu, chiar dacă are niște ani, pentru mine tot pruncul meu rămâne și voi petrece cu ei", a mărturisit Sofia Vicoveanca, pentru WOWbiz.ro, chiar înmainte de Sărbători.

Pentru anul ce vine, cântăreața are planuri mari și își dorește să își revadă publicul pe scenă, mai ales că la 84 de ani are puterea și forța să cânte în continuare live și nu dezamăgește niciodată.

"Au apărut deja evenimentele pentru anul următor, dar le-am spus să mai aștepte puțin să trec sărbătorile cu bine și să intru în noul an. Dar mă bucur pentru că lumea încă mă iubește și oamenii mă vor la spectacole. La vârsta mea eu nu cânt pe playback și cu asta am spus tot", ne-a dezvăluit Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca [Sursa foto: Facebook]