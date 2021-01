Oana Lis a dat vestea cea mare! Soția fostului edil al Capitalei va deveni mămică pentru prima dată

In articol:

Cel mai mare vis al Oanei Lis este pe care să se îndeplinească! Vedeta a mărturisit că urmează că urmează să devină mamă, după ce i s-a aprobat certificatul de părinte adoptator. Acum, soții Lis așteaptă o minune și să fie sunați pentru a putea adopta un copil. Tot acest proces ar putea să dureze o perioadă mai lungă de timp, însă Oana Lis a mărturisit că este dipusă să aștepte.

„Eu am făcut tot ceea ce ține de mine. Acum aștept să fiu sunată atunci când se întâmplă în sistem o minune. Mi se pare normal să dureze timp. Am văzut comentarii pe Internet de la unele persoane că durează mult. Și o femeie care rămâne gravidă, durează 9 luni până când își vede copilul. Nu mai spun că în zilelele de astăzi femeile au probleme și durează 10 ani până să rămână gravide”,a declarat Oana Lis, pentru un post de televiziune.

Oana și Viorel Lis vor deveni părinți pentru prima dată, imediat ce „minunea” va fi produsă. Soția fostului edil al Capitalei a mărturisit că a învățat să aibă răbdare, iar această așteptare i va fi răsplătită pe măsură. (Citeste si:De ce nu au copii Oana și Viorel Lis! Dezvăluiri dureroase ale soției fostului primar: ”S-a pus în genunchi să mă roage să fac un copilaș cu el”)

„Adică pentru mine nu este nicio problemă că durează. Mi se pare normal să dureze, pentru că nimic în viață care este frumos și minunat nu vine de pe o zi pe alta. Eu am făcut tot ce ține de mine și acum aștept să intervină destinul, Dumnezeu. Bineînțeles că am învățat să am și răbdare. Nu aveam înainte. Îți dai seama, când ești tânăr nu ai răbdare în general. Dar eu am învățat să am și asta mă ajută”,a mai declarat Oana Lis.

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani[Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Oana Lis a refuzat să facă inseminare, deși este fertilă

La început, Viorel Lis s-a împotrivit unui copil, însă soția sa l-a convins că acest pas important le-ar putea face viața mai frumoasă. Deși este fertilă, Oana Lis a refuzat să facă inseminare și a ales varianta adopției. Blondina a mărturisit că nu îi este ușor să vorbească despre acest subiect până nu se va vedea cu un copil în brațe.

„Eu nu sunt oricum infertilă nici la vârsta mea. N-am făcut copii până acum că nu am fost pregătită cu adevărat. Că găseam eu o cale. Chiar de la o emisiune au vrut să-mi plătească oinseminare ... Consider că dacă îl faci, trebuie să te ocupi așa cum trebuie de el”,a mărturisit Oana Lis.