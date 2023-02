Oana Lis a îndurat umilințe inimaginabile la începutul relației cu Viorel. Care a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit în cei 23 de ani de când sunt împreună

In articol:

De peste două decenii, Oana Lis îi este alături partenerului ei de viață. Începutul relației a fost însă foarte dificil pentru aceasta.

Pentru că între aceștia era o diferență de statut social extrem de mare, el fiind un politician cu cariera în ascensiune și ea o simplă fată

de la țară, au existat o mulțime de situații în care Oana a fost umilită.

Oana Lis a mărturisit că nu a avut o viață deloc ușoară la începutul relației cu Viorel. [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: Oana Lis, la un pas să sfârșească la fel ca Ana Oroș! A fost atacată și mușcată de o haită de 20 de câini: „Eu am leșinat. Un vecin a văzut pe geam”

Oana, umilită de Viorel Lis în primii ani ai relației

Statutul social, diferența de vârstă dar și faptul că veneau din lumi extrem de diferite a făcut ca relația lor să fie plină de umilințe pentru Oana.

Citeste si: Un elev de 16 ani a fost înjunghiat de 5 ori în fața liceului. Ce s-a întâmplat cu agresorul- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Aceasta a mărturisit în cea mai recentă ediție a emisiunii „În Oglindă” că Viorel era brutal de sincer cu privire la anumite aspecte legate de aspectul ei, care o umileau și o răneau.

„El era mereu îmbrăcat la costum, eu sărăcăcios, mai era și diferența de vârstă. Chiar și la evenimente, el era foarte drăguț și sincer cu mine, sincer până la modul în care poți răni o persoană, dar nu-și dădea seama, și-mi spunea că se duce la ziua unei cântărețe, dar îi zisese să meargă singur. Nu a explicat, dar îmi dădeam seama de ce. I se spunea să nu vină cu mine, că lumea o să se uite ciudat, că fiind ziua ei o să atragă atenția faptul că e cu mine și nu atrage ea atenția.

Apoi, știu că a avut o invitație foarte importantă la un palat și el mi-a zis să merg cu el și acolo i s-a respins, i s-a scris în scrisoare că să vină singur sau cu soția, dar ele era divorțat și după ce a insistat i s-a zis că să vină cu mine, dar stăm separați, că nu sunt soția lui și pe mine m-a pus la altă masă și pe el la alta. Au fost multe evenimente din astea în care am fost respinsă, dar eu după ce am îndurat atâtea în familia mea nu mai conta că zice cineva ceva de mine urât, eram deja călită. Ba chiar m-a activat să fiu mai mult prezentă, așa că mă duceam oricum.(...) Nu înțelegeam, eu știam în sinea mea că îmi doresc să fiu iubită și nu înțelegeam de ce spuneau că sunt o persoană rea, că mă folosesc de el, că o să stau cu el doar cât are bani, pentru că eu nu mă identificam să fiu persoana asta. Vizavi de fizicul meu, după ce am început să mă îngraș, asta nu o să uit niciodată, mi s-a spus că am picioarele ca polonezii și tot felul de lucruri, dar am ajuns la un moment dat în care sunt atât de mulțumită de mine și de viața mea în care pot să stau la o cafea și să citesc comentariile astea și să râd, nu mă mai afectează. Cumva, când părinții tăi, oamenii care trebuia să aibă grijă de tine te-au rănit, te călești”, a povestit vedeta.

Oana Lis [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Expresia nefericii de pe chipul lui Ben Afleck la Premiile Grammy 2023 a provocat isterie în rândul fanilor! Internauții au lansat glume pe seama apariției actorului- radioimpuls.ro

Citește și: Motivul pentru care Oana și Viorel Lis au petrecut Revelionul acasă! Soția fostului edil a dezvăluit ce s-a întâmplat la trecerea dintre ani

Oana Lis, despre cel mai dificil moment din viața ei: „Atunci mi s-a năruit lumea”

Chiar dacă au trecut prin perioade dificile, Oana a mărturisit că cel mai dificil moment din viața ei a fost atunci când Viorel s-a îmbolnăvit.

„Pentru mine a fost greu în ăștia 23 de ani când Viorel s-a îmbolnăvit. Eu mă bazasem foarte rău pe el, eram dependentă de el, era un om puternic, care rezolva orice, și atunci mi s-a năruit lumea. Eu nu știam să fac nimic, mă bazam pe el, nu lumea și ce a zis lumea. (...)Nu poți anula viața. Asta este, omul îmbătrânește, se schimbă, dar eu îl iubesc așa cum e”, a mai spus Oana Lis.