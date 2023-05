Oana Lis a spus tot adevărul despre retragerea din televiziune! Lucrul care a făcut-o să pună stop aparițiilor publice: „Mă săturasem să mă prostesc"

In articol:

De când este cu Viorel Lis, îndrăgită vedetă a avut numeroase apariții în televiziune, atât împreună cu soțul ei, cât și în diverse proiecte în care a fost implicate.

„Mă prinsese să merg la emisiuni, îmi plăcea, dar nu mai puteam să merg ca şi personaj”

Însă, după ce a făcut turul televiziunilor, vedeta a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Oana Lis a reușit de-alungul anilor să-și facă un renume în spațiul public. Încă din vremea mariajului cu Viorel, a început să bifeze numeroase apariții la TV. Vedeta a acceptat destul de des invitațiile la diverse emisiuni de tip divertisment. Însă, odată cu trecerea anilor, a simțit nevoia să se retragă încet, încet din lumina reflectoarelor: „Atunci când facem ceva, noi toţi avem o explicaţie raţională, dar şi una emoţională, pe care uneori o conştientizăm, uneori nu. Explicaţia mea raţională a fost că mă prinsese să merg la emisiuni, îmi plăcea, dar nu mai puteam să merg ca şi personaj. Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog. Îmi plăceau apariţiile, faptul că mă întâlneam cu diverse persoane. Şi atunci m-am întrebat cine apare cel mai des la televizor şi anume, politicieni, astrologi, nutriţionişti, nimic nu-mi plăcea. Şi asa mi-a venit ideea să mă fac psiholog şi să mă invite lumea pe la emisiuni în calitate de psiholog”, a declarat Oana Lis pentru Fanatik.

Oana Lis [Sursa foto: Sursă: Facebook]

După ce nu a mai fost văzută atât de dus în spațiul public, Oana Lis a decis să-și schimbe radical viața și s-a înscris la facultate. Ba chiar, după ce a absolvit Facultatea de Psihologie, vedeta și-a deschis propriul cabinet în București, unde ține ședințe de terapie.

Oana Lis a descoperit Psihologia după ce s-a luptat cu depresia și cu atacurile de panică, iar de atunci a realizat că nu își mai găsește locul în lumea mondenă.

„Când am început să studiez psihologia, eu făceam deja dezvolatare personală, mergeam la constelaţii familiale, mergeam la psilolog, la reiki. Am făcut foarte multe pentru vindecarea mea, am fost la psihiatru. Mulţi oameni care au pe cineva în familie care se luptă cu depresia, cu anxietatea, nu ştiu cum să reacţioneze. Şi eu la rândul meu, am fost părăsită de mulţi oameni, alţii mi-au rămas alături.”, a mai adăugat Oana.

Oana Lis, o soție devotată

Acum Oana Lis este psiholog și, deși îndrăgește acest job, ea a decis să își dedice timpul pentru soțul ei, Viorel Lis, care se confruntă cu grave probleme de sănătate: „Având în vedere că la mine este prioritar să am grijă de Viorel, nu am timp să fac lucrul ăsta, dar cine vrea cu adevărat, reuşeşte să mă găsească pe reţelele sociale şi să discutăm, iar dacă nu pot eu, îi recomand pe cineva” .