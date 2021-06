Oana Lis dă cărțile pe față! Ce pensie are, de fapt, Viorel Lis?! „Am renunțat la foarte multe lucruri”

In articol:

Oana Lis a fost de nenumărate ori acuzată că este într-o relație cu fostul edil al Capitalei doar pentru banii lui. Blondina s-a săturat de aceste vorbe și dă cărțile pe față și spune absolut tot adevărul.

Oana Lis: „Chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste”

Ea a dezvpluit și care este pensia pe care o ia Viorel Lis și care sunt cheltuielile lui lunare.

Blondina a explicat exact ce pensie are fostul edil al Capitalei, dar și care sunt cheltuielile sale lunare. Ea a dezvăluit că Viorel Lis nu ar putea să trăiască singur și să se întrețină din acea sumă, cu atât mai mult nu ar putea să trăiască și ea doar din pensia lui. Oana Lis, de asemenea, spune că nu se poate angaja, ci trebuie să lucreze de acasă, pentru că nu-și poate lăsa soțul singur în casă.

Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

„Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet... nu-i ajung 3.000 de lei. Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia. Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infiermieră care să aibă grijă de el.(...) Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii? ”, a explicat Oana Lis, la un post de televiziune.

Cu ce probleme de sănătate se mai confruntă Viorel Lis

Fostul edil al capitalei a făcut o semipareză la membrele inferioare, iar asta îi dă mari bătăi de cap. Pe lângă faptul că uneori are dureri îngrozitoare, are mai probleme de mers.

„ Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape.

În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața ”, a declarat Viorel Lis la un post de televiziune.