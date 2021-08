Oana Lis, declarații dureroase despre starea de sănătate a lui Viorel Lis: "Mi-a spus unde vrea să fie îngropat"

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Instagram] 19:45, aug 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Viorel Lis traversează o perioadă grea în aceste momente, fiind grav bolnav. Soția sa, Oana, a mărturisit, într-un interviu pentru Antena Stars, că partenerul ei aduce tot mai des în discuție subiecte legate de ziua când va părăsi această lume și a decis deja și unde își dorește să fie înmormântat.

Oana Lis, despre ultimele dorințele ale soțului ei

Relația Oanei și a lui Viorel Lis a fost una extrem de controversată de-a lungul anilor, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi. Cu toate acestea, contrar gurilor rele, soții nu s-au despărțit și sunt și în prezent împreună, mai ales că starea de sănătate a fostului primar nu este una deloc bună.

Viorel Lis este puternic afectat de perioada critică prin care trece, motiv pentru care i-a mărturisit deja soției sale care sunt ultimele lui dorințe, înainte de a părăsi această lume. Recent, într-o apariție tv, Oana a povestit, plină de durere, că partenerul ei de viață a deschis subiectul înmormântării și a decis și locul unde va fi îngropat, văzând că nu se simte deloc bine.

Mai mult, bărbatul i-ar fi făcut și o declarație emoționantă soției, căreia i-a dezvăluit că o va iubi și dincolo de moarte: "Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut." , a declarat Oana Lis, pentru sursa citată.

Viorel Lis, atent îngrijit de Oana

În ultimul timp, Oana nu se dezlipește deloc de soțul ei, de care trebuie să aibă grijă în permanență. Vedeta merge peste tot cu fostul edil, chiar dacă starea de sănătate nu îi mai permite bărbatului să facă foarte multe deplasări.

Recent, soția lui Viorel Lis a fost surprinsă singură pe plaja, însă a declarat că nu și-a lăsat partenerul acasă, ci dimpotrivă, acesta este în camera de hotel pentru a se odihni, în timp ce ea se relaxează și se bucură de câteva clipe de liniște: "Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu. În același timp pot să am grijă și de el.", a mai adăugat Oana Lis, pentru aceeași sursă.