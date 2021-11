Oana Lis, detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Viorel Lis după ce s-a infectat cu coronavirus: „Este la salon, ia tratament”

In articol:

Oana și Viorel Lis au reușit să „fenteze” virusul SARS-CoV-2 până în momentul de față, însă, iată că acesta nu i-a ocolit. În urmă cu câteva zile, blondina a dat vestea: ea și fostul edil al Capitalei au fost diagnosticați cu COVID-19, iar asta nu este tot.

Pentru că nu se simțeau deloc bine și pentru că Viorel Lis are 78 de ani și este o persoană aflată în categoria de risc, au luat decizia de a merge și de a se interna la un spital din bucurești, unde cadrele medicale să-i poată avea sub supraveghere și să le administreze tratamentul adecvat.

Ambii sunt vaccinați anti-COVID cu schema completă, însă a trecut circa 7 luni de la acel moment și erau pregătiți să meargă să să inoculeze cu cea de-a treia doză. Niciunul nu-și explică de unde au luat virusul.

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată”, a declarat Oana Lis, în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Lis: „ El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament. Nu este intubat”

Viorel Lis se clasifică în categoria persoanelor de risc nu doar din cauza vârstei, ci și a problemelor de sănătate.

Fostul primar al Capitalei suferă, printre altele, și de diabet. În aceste momente, el se află la un spital din București, unde primește cele mai bune îngrijiri. Nu este intubat, iar Oana Lis este încrezătoare că soțul ei va trece cu bine peste această cumpănă și va învinge coronavirusul.

„El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat. Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc.

Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a mai spus aceasta.