Oana Lis, dezvăluiri neștiute din căsnicia cu Viorel Lis! Ce se întâmplă între cei doi: „Noi facem tot timpul...”

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Cei doi au o relație de 21 de ani și au trecut și trec împreună peste toate momentele dificile. Oana Lis s-a confruntat cu mai multe critici pentru că s-a căsătorit cu un bărbat mai în vârstă cu 25 de ani.

Cu toate acestea, soția fostului edil a Capitalei a reușit de fiecare dată să le închidă gura haterilor. Recent, vedeta a fost criticată în mediul online după ce a făcut o glumă despre soțul ei, pe care mulți nu au înghițit-o.

Oana Lis a postat pe pagina sa de Facebook un mesja în care vorbește despre planurile de după moartea soțului ei. Internauții au criticat-o imediat, însă vedeta s-a apărat și a mărturisit că simțul umorului are un rol important în relația cu soțul ei, Viorel Lis.

„Simțul umorului îl am de mică, din familie. (…) Noi facem tot timpul caterincă unul de altul. De exemplu, eu nu tolerez pe pagina mea de Facebook ca cineva să facă mișto de Viorel sau de persoanele dragi, dar eu îmi permit să fac glume de mine și de soțul meu. Sunt glumele nostre interioare, el le aprobă”, a spus Oana Lis la un post de televiziune.

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că nu se lasă afectată de comentariile negative, iar umorul reprezintă pentru ea o trăsătură definitorie.

„Eu am un râs și am un râs special. Viorel se sperie când îl aude. E un râs mai ironic, care apare atunci când sunt nervoasă. Decât să plâng, mie îmi place să râd. Poate că sunt momente când nu ar fi de râs și poate că eu atunci râd și fac mișto pentru că e felul meu de a fi. E o chestie care pe mine mă ajută. (…) Oamenii care au simțul umorului sunt plăcuți de alți oameni, dar anul ăsta, lumea e foarte supărată, cu nervii la maxim. (…) Pe mine nu mă mai afectează. Am citit comentariile alea și am râs de nu am mai putut”, a adăugat vedeta.

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani[Sursa foto: Facebook]

Oana Lis, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie: „Tatăl meu m-a violat...”

Tatăl Oanei Lis s-a stins recent din viață, în Spania. Vedeta a dat vestea pe pagina sa de Facebook, unde a mărturisit că nu mai țineau legătura. Soția lui Viorel Lis a mărturisit că a avut o copilărie dificilă, după moartea mamei sale.

„Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle în cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele. Nu aveam o relație în prezent, dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta. Pare că nu-mi pasă să discut despre ele, dar au durut groaznic. Cei din familia mea nu au crezut că tatăl meu m-a violat. Nu am niciun fel de ranchiună pe familia mea, pe oamenii care m-au rănit, care m-au bătut, nu mi-au dat să mănânc.

Mi-aduc aminte că șase luni, după ce a murit mama mea, mie îmi dădeau vecinii să mănânc. Până să termin clasa a VIII-a nu aveam ce să mănânc și îmi dădeau vecinii. De aceea acum sunt gurmandă”, a declarat soția lui Viorel Lis.