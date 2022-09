Oana Lis, primele declarații despre amant! Soția lui Viorel Lis este infidelă? „Dacă amantul te înșală...”

In articol:

Oana Lis a fost întotdeauna o femeie asumată, care a spus lucrurilor pe nume în orice situație. Glumeață din fire, nu ezită să facă haz de necaz ori de câte ori are ocazia. Ultima postare a sa din mediul online e dovada vie a faptului că, în ciuda problemelor pe care le traversează din cauză stării de sănătate precare a soțului său, nu

uită să își păstreze optimismul și zâmbetul pe buze, chiar dacă acest lucru ar însemna să facă niște glume mai „neortodoxe” despre infidelitate și amanți.

De-a lungul timpului, au apărut în spațiul public mai multe zvonuri cum că Oana Lis ar fi infidelă lui Viorel Lis, însă până în acest moment nu s-a concretizat niciun zvon. Glumele sale mai îndrăznețe și ieșirile extravagante de acum mulți ani la diferitele evenimente au reprezentat pilonul principal care susțineau ideea că soția fostului edil ar călca strâmb și l-ar înșela. Acum, când nimeni nu se mai aștepta la o astfel de glumă din partea sa, Oana Lis a „răscolit” cutiuța cu păcatele tinereții. Iată ce a postat pe Instagram cu doar câteva ore în urmă!

Oana Lis, glume cu subînțeles pe Instagram

Recent, Oana Lis a postat în mediul online o glumă prin care lăsa să se înțeleagă că soțul său, Viorel Los, îi este fidel, însă nu se poate spune același lucru despre amantul său. Aceasta este doar una dintre multele glume pe care soția fostului edil le postează de ceva vreme în mediul online, spre amuzamentul admiratorilor săi. Se pare că Oana Lis reușește să „evadeze” din cotidian prin intermediul rețelelor de socializare, se destinde cu glume pe care nu ezită să le posteze în mediul online.

„Degeaba e soțul fidel, dacă amantul te înșală!”, a scris Oana Lis pe Instgram.

Viorel Lis, grave probleme de sănătate

După o perioadă lungă de absență, Viorel Lis a apărut în fața publicului. Problemele de sănătate i s-au agravat și a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care au întrebări legate de starea lui de sănătate prin intermediul unei înregistrări video.

„În ultimul timp n-am vrut și n-am mai vrut să ies cu niciun interviu. Lumea se întreabă ce e cu mine, multe știri au apărut că am murit, că nu mai trăiesc, că sunt foarte bolnav, că sunt internat, că sunt la terapie intensivă, dar totuși Dumnezeu m-au ajutat, am trecut prin toate, am trecut prin multe, multe boli cum ar venit. Am avut o operație de colicist, infarct, operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat, acum încerc să-mi revin.

Mintea mi-a rămas tsează.(...) Gândesc și văd lucrurile așa cum sunt, n-am nicio problemă, e adevărat, la ora actuală, toate discuțiile pe care le-a avut Oana cu presa este despre mine și despre sănătatea mea, dar sunt sigur că pot să și particip la altfel de interviu, să discut despre probleme politice, economice care se întâmpla la ora actuală în țară și în lume. În același timp pot să spun că îmi aduc aminte despre petreceri, unde ne întâlneam cu multe personalități, care multe dintre ele la ora actuală nu mai sunt și îmi aduc

aminte și nu voi uita niciodată acele întâlniri. Asta este viața mea, la ora actuală nu pot decât să fac exerciții ca să pot să mă ridic în picioare. Este foarte greu și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să mă refac cât de cât ca să pot să mă deplasez.”, a declarat Viorel Lis, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.