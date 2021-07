Oana Lis, revedere emoționantă cu bunica ei! Soția fostului primar al Capitalei a mers cu femeia care a crescut-o la medic

Oana Lis si bunica ei [Sursa foto: Facebook] 20:18, iul 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Oana Lis este în culmea fericirii după ce și-a revăzut bunica! Soția fostului edil al Capitalei s-a întâlnit cu femeia care a crescut-o, după un an și jumătate de când nu s-au mai văzut, din cauza pandemiei de coronavirus. Bunica vedetei a venit cu microbuzul tocmai până la București, pentru a-și vedea nepoata, dar și pentru consultații speciale pe care le putea face doar în Capitală.

Oana Lis a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, faptul că bunica ei are câteva probleme medicale din cauza bătrâneții și are nevoie din când în când să meargă la doctor.

Din cauza situației pandemice, bunica Oanei nu a mai venit la București, așa cum obișnuia odată. Vedeta a mărturisit că bunica ei are aproape 90 de ani și că suferă de diferite probleme ale vârstei.

”În sfârsit, ne vedem, după atâta pandemie!!! Sa apucăm si noi 87 ani și să fim în putere sa călătorim și să avem și o nepoată sa ne plimbe, să ne ducă la doctori la nevoie, să ne ia o înghețată, chestii simple. Nu e asa greu ca cei tineri să si rupa 2 zile din programul lor si sa aiba grija si de cei vârstnici. Fac poze pentru ca vreau să mi rămâna la amintiri forever aceste clipe unice si irepetabile”, a scris soția lui Viorel Lis, pe pagina ei de Facebook.

Oana Lis, despre probleme bunicii ei

„ Bunica mea venea totuși mai des la București, dar cu acest COVID și această pandemie am zis să mă feresc pentru Viorel, pentru ea. Mi-a fost foarte dor de ea. Tot timpul îmi spunea că moare, că nu mai ajunge și mă întrista lucrul acesta că eu trebuie să am grija și lui Viorel și am fost și cu masterul și cu diferite probleme, n-am putut să mă duc eu la ea.

Și uite că ne-am revăzut după un an jumate, un an care a fost foarte greu. Ea avea nevoie să meargă la doctori, la specialiști, care se găsesc doar în București și abia acum am putut să mergem. Are aproape 90 de ani, îmi doresc să prind și eu vârsta ei. Sunt diferite proble ale vârstei, dar mă bucur că nu are Alzheimer, a venit singurică cu microbuzul la București”, a povestit Oana Lis, la un post de televiziune.