Oana Lis s-a îmbrăcat în fosta ei rochie de mireasă, ca să economisească: ”Am zis să nu mai cheltui bani” | EXCLUSIV

Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar relația lor a fost supusă multor încercări și obstacole, însă dragostea și sentimentele puternice pe care le au unul pentru celălalt i-au făcut pe cei doi să treacă peste toate cu brio.

Așa se face că, fostul edil al Capitalei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar partenera lui îi este alături, indiferent de situație, fiind singura care are grijă de bărbat.

Oana Lis, idei creative de a economisi banii

Este o perioadă grea pentru Oana Lis, mai ales din punct de vedere financiar, așa că a recurs la câteva trucuri. Mai exact, în urmă cu puțin timp, la un eveniment monden, a îmbrăcat una dintre rochiile sale de mireasă. Atât de bine a transformat-o, că nimeni nu și-a dat seama.

"Asta e una dintre rochiile mele de mireasă. Aveam un voal lung, l-am băgat pe dedesubt și l-am mai tăiat. În ultimul timp, ca să nu mai cheltui bani pe haine, am încercat să reinterpretez ceea ce am. La un moment dat am vrut să o vând și am zis că eu pot să mă îmbrac cu rochia de mireasă și acum. Încă încap în ea. Așa am făcut cu mai multe rochii. Am încercat să le dau o formă, ca să pot să le port.", a declarat Oana Lis.

Oana Lis lucrează ca psiholog online

Oana Lis se chinuie în continuare să facă cumva să își ajute soțul, așa că muncește intensiv. Activează în continuare ca psiholog, însă online și pentru femeile din Diaspora.

"Lucrez în continuare ca și psiholog, dar lucrez mai mult online, pentru că așa îmi permite să stau și aproape de casă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au apelat la mine, în general sunt femei românce plecate în Diaspora și ele m-au inspirat pe mine să învăț mai mult, să fiu mai puternică. Fiecare zi este un nou început, trebuie să o privim cu bucurie, cu recunoștință, să găsim ceva plăcut în fiecare zi. Depinde de fiecare, în ce moment al vieții te afli. Dacă cineva se află într-un moment greu, îi spun că o să treacă. Viața e ciclică și trecem prin momente mai grele, mai frumoase. Trebuie să fim un observator. Eu știu că atunci când am o perioadă bună, o să vină una mai rea. Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi, fără să ne mai gândim la trecut, la probleme, la ce o să facem în viitor, doar să ne bucurăm de clipa prezentului.", a mărturisit Oana Lis, la WOWnews.

