Oana Lis și-a închis cabinetul de consiliere psihologică! Cum s-a ajuns la așa ceva: „Nu mi-e rușine”

Oana Lis și Viorel Lis 09:24, sep 18, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, fostul primar al Bucureștiului, a mărturisit că a renunțat la afacerea pe care tocmai și-o deschisese. După ce a făcut facultatea de Psihologie, ea a reușit să-și deschidă și un cabinet pe care, din păcate, l-a închis deja.

După cum a mărturisit chiar ea, motivul pentru care a renunțat la visul ei este chiat starea de sănătate a soțului ei.

În ciuda faptului că mulți au spus că Oana Lis s-a cuplat cu fostul edil pentru banii lui, ea îi rămâne alături și acum, când situația lor financiară nu mai este la fel de bună ca înainte și trebuie să aibă grijă de partenerul ei.

„L-am închis din cauza bolii lui Viorel, să lucrez, să plătesc totul pentru că Viorel în momentul de față nu poate să spele fără ajutorul meu, nu se poate duce în bucătărie fără ajutorul meu. Este total dependent de mine. Și atunci, ca să muncesc, ar trebui să plătesc pe cineva pentru că statul nu mă ajută cu nimic. Prefer să fiu eu alături de el. Nimeni nu ar fi la fel de implicat ca mine.”, a declarat Oana Lis.

În ciuda criticilor, vedeta a rămas neschimbată și sinceritatea de care dă dovadă îi lasă fără replică pe cei din jur uneori.

„Eu șochez pentru că sunt o persoană autentică și nu îmi e rușine. Îmi e rușine doar de Dumnezeu. În rest nu mi-e rușine de nimeni și de nimic și nu trăiesc să mă dau ceea ce nu sunt.”, a mai adăugat ea.

Oana Lis și Viorel Lis, în ziua în care au devenit soț și soție

Ce pensie are Viorel Lis

Situația materială a soților Lis nu este așa cum și-ar imagina cei din jur, căci fostul primar al Capitalei nu are venituri foarte mari.

„Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet... nu-i ajung 3.000 de lei. Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia. Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infiermieră care să aibă grijă de el.(...) Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii? ”, a explicat Oana Lis, la un post de televiziune.