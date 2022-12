Oana Lis vine cu lămuriri! Ce se întâmplă de fapt cu procesul în care este implicat Viorel și ce spune despre decizia magistraților: "I-am zis clar că trebuie să mai trăiască" | EXCLUSIV

In articol:

Viorel Lis pare să nu mai scape de procesul pe care îl are cu vecinii și nepoții din Argeș.

În ciuda faptului că părțile s-au înțeles asupra unei soluții, judecătorii i-au chemat iar în fața instanței, refuzând să accepte înțelegerea pe care aceștia au făcut-o.

Termenul procesului pentru fostul edil al Capitalei este în 2023, iar jurnaliștii Wowbiz.ro au vorbit cu Oana Lis pentru a afla cum au primit vestea și cum stau lucrurile în ceea ce privește procesul cu vecinii din Argeș.

Oana Lis, dezvăluiri cu privire la procesul în care este implicat Viorel

Oana Lis a explicat pe larg situația din proces, vedeta precizând că procesul pe care Viorel îl are nu este doar cu vecinii, ci și cu nepoții acestuia.

Oana a mărturisit că nu a mers la proces, cea care îi reprezintă fiind avocata lor, pentru că ea trebuie să se ocupe de Viorel la București, iar cazul de judecă la Argeș.

"Am văzut că au apărut deja articole, trebuie să clarific că nu este doar un proces cu vecinii. Sunt și vecinii, dar în primul rând sunt nepoți. Nu este vorba de familia mea, nu sunt eu implicată direct, e vorba de Viorel și de nepoții lui.

Noi am încercat să facem o tranzacție și să ne înțelegem cumva, nu să câștige o parte sau alta, ci să se împartă cumva pentru că e vorba de o ieșire dintr-o diviziune și mai multe lucruri. Din păcate, eu nu am putut să merg la proces, sunt reprezentată de avocata mea, pentru că eu trebuie să am grijă de Viorel. Noi suntem aici la București și procesul este la Argeș", a povestit Oana Lis, pentru WOWbiz.ro.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis, pozitivă în orice situație

Vedeta regretă că s-a ajuns într-o astfel de situație cu membrii familiei, însă a făcut și o serie de glume pe seama faptului că termenele date de instanță sunt și ele foarte lungi.

"E păcat că în familii se ajunge la discuții de acest gen, dar cumva trebuie rezolvată situația. Procesul am văzut că este amânat și se și dau termene foarte lungi. Este abia pe 23 martie și i-am spus așa lui Viorel că nu are ce să facă, trebuie să trăiască până atunci ca să rezolve situația", a explicat Oana, pentru Wowbiz.ro.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Procesul lui Viorel Lis cu vecinii și nepoții continuă

În ciuda faptului că cele două părți s-au înțeles, procesul dintre Viorel Lis și vecinii săi continuă, pentru că instanța nu a acceptat înțelegerea pe care aceștia au decis să o facă.

"Respinge tranzacţia părţilor, formulată în cauza privind pe reclamanţii-pârâţi ION GABRIELA, MEDARU MIHAELA-IULIANA, ION CRISTIAN CĂTĂLIN, pe pârâtul-reclamant LIS VIOREL şi pe pârâta LIS FLORENTINA.

Repune cauza pe rol în vederea efectuării unei expertize tehnice judiciare în specialitatea topografie. Acordă termen de judecată la data de 11 Octombrie 2022, ora 12:00, pentru când se citează părţile. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. În conformitate cu dispoziţiile art. 402 Cod procedură civilă, pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 09 Iunie 2022, prin mijlocirea grefei instanţei", se arată în decizia judecătorilor argeșeni.

