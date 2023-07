Oana Mizil nu își încape în piele de fericire când vine vorba de fiica sa și a lui Marian Vanghelie! Ceea ce face micuța zilnic o bucură la maxim pe mama ei

In articol:

Nu cu mult timp în urmă, Oana Mizil a făcut o serie de declarații despre fiica sa, Maria, de care este tare mândră, căci bineînțeles, are și motive. Micuța reușește să-i aducă mereu zâmbetul pe buze mamei sale, asta pentru că e pasionată de sport și preferă să petreacă timpul liber făcând diferite activități.

Ei bine, Oana Mizil susține că pasiunea pentru sport a moștenit-o chiar de la ea, mai ales că Maria îi urmează exemplul mamei sale și își pune ambiția la încercare când vine vorba de mișcare fizică, văzând-o chiar pe cea care i-a dat viață că face mult sport.

„Mariei îi place foarte mult sportul, înoată de trei ori pe săptămână în piscina de acasă și de două ori, pe săptămână, merge la tenis, plus că merge și la franceză la meditații. Pasiunea pentru sport o moștenește de la mine. Pe mine de mică părinții m-au dus la tenis, baschet, ski, înot iar eu am ales ce mi-a plăcut. Așa fac și eu cu ea acum. În prezent și eu fac foarte mult sport. Merg la sală șase zile din șapte și mi s-a modelat foarte frumos corpul, am slăbit destul de mult. Am ajuns la 55 de kilograme, cam așa. Maria mă vede pe mine cu sportul și se ambiționează și ea. Are voință să facă mișcare, plus că îi place mult. Este un copil sănătos și neînfricat. , a declarat Oana Mizil, pentru Click.

Oana Mizil și Marian Vanghelie au petrecut Sărbătorile Pascale împreună

Deși și-au spus ”Adio” definitiv, Oana Mizil și Marian Vanghelie păstrează legătura și se înțeleg bine, păstrând o relație de respect, bazată pe comunicare, pentru copilul pe care îl au împreună.

Mai mult decât atât, în preajma Sărbătorilor Pascale de acest an, Oana Mizil chiar a dezvăluit că petrece Paștele alături de fostul partener de viață și fiica lor, în familie.

"Paștele îl petrecem în familie, pentru cea mică. Consider că cel mai bine pentru toată lumea și pentru mine, și pentru tatăl fetiței, bucuria este să o vedem pe ea fericită. Acum, nu pot să spun de împăcare, las totul în mâna Domnului. Cum va fi așa va fi. Nu împing eu lucrurile de la spate, suntem mult mai bine, suntem mult mai liniștiți", mărturisea Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil și fiica sa, Maria [Sursa foto: Instagram]