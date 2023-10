Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dați de gol! Au început deja pregătirile pentru nuntă! Cum va arăta cea mai importantă zi din viața lor: „Punem pe hârtie visuri și dorințe”

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se pregătesc pentru cel mai important moment din viața lor. La scurt timp după ce s-au logodit, cei doi îndrăgostiți au anunțat că au stabilit și data nunții.

Detalii despre nunta Oanei Moșneagu cu Vlad Gherman

Așa cum era de așteptat, au dat deja startul pregătirilor și au rezervat restaurantul unde va avea loc marele eveniment. Iată la ce s-au gândit până acum și ce planuri au făcut pentru ziua cea mare! Chiar organizatorul care îi va ajuta cu petrecerea i-a dat de gol!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani, iar în urmă cu câteva luni actorul a decis că este momentul să ducă relația la un alt nivel. Așa că nu a mai stat pe gânduri și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cum era de așteptat, după marele "DA" cei doi au stabilit și data când își vor uni destinele. Mai mult, nu au vrut să piardă deloc timpul și au pornit deja în căutarea locației ideale pentru evenimentul mult așteptat. Aceștia s-au decis repede și au ales și un organizator care îi va ajuta să pună toate detaliile la punct și să aibă nunta visată.

„Oana si Vlad sunt grozavi și grozav de plini de energie și voie bună! Formăm un trio de pomină. Entuziasmați și extrem de bucuroși (toți 3), cicălitoare și plină de termene limită (adică eu), visătoare, emoționată și, pe alocuri, ușor nehotărâtă (adică Oana), uimit de câte sunt de planificat (adică Vlad), ne-am pus la drum și avem multe teme drăguțe de acum înainte. Avem mai puțin de un an la dispoziție, așa că în acest punct, în organizare, e important să începem cu o simulare de desfășurător. Am început deja împreună cu Oana și Vlad să schițăm cum va arăta ziua cea mare. Este una dintre cele mai importante etape, în care punem pe hârtie visuri și dorințe, ca în următorii pași să ne apropiem cât mai mult de transformarea lor în realitate. Zilele acestea ne focusăm pe o configurație a programului artistic, care să asigure distracția până în zori de zi, dar ne gândim și la cum va începe ziua și la cum calibrăm momentele cele mai importante și valoroase pentru sufletele și amintirile lor. Astfel încât să nu fie nimic obositor, să fie confortabil, să se simtă răsfățați și acordăm mare atenție momentelor emoționante precum acela denumit <<first look>>, în care Vlad o va vedea pentru prima dată pe Oana îmbrăcată în rochie de mireasă. Este o emoție uriașă și atât de frumoasă atunci și peste ani”, a declarat Ivona Nenu, organizatorul evenimentului, pentru Click!

Oana Moșneagu a dezvăluit că vor avea un eveniment restrâns

La scurt timp după ce s-au logodit, Oana Moșneagu a dezvăluit că ea și Vlad Gherman nu vor opta pentru o nuntă grandioasă, ci vor avea parte de un eveniment restrâns, alături de prieteni și familie. Aceasta a povestit că deja este în căutarea rochiei perfecte de mireasă și își dorește foarte mult să fie una comodă, pentru a putea dansa.

Citește și: Unde au mers Vlad Gherman și Oana Moșneagu, după ce s-au logodit!? Cei doi au împărtășit momentul cu urmăritorii lor. Ipostaza inedită în care s-au fotografiat: „Să vadă lumea”

„ Ne-am gândit la numărul de invitați, vrem să fie o nuntă micuță, 100 și puțin de invitați, prieteni, familie, nu foarte elegant. Nu am o rochie preferată, mă uit constant pe Internet, până nu mă duc să probez să văd ce mă avantajează, asta e. Vreau o rochie să pot să dansez, fără să mă țină mâneca sau trena”, a dezvăluit Oana Moșneagu, în cadrul unei emisiuni TV.