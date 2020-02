Oana Pellea îi sfătuieşte pe fani să nu vină la teatru, într-o postare făcută pe pagina ei de facebook. “Am auzit ca stirile negative au mai mare succes decat cele pozitive...Deci: NU va invit la teatru in data de 18 februarie la spectacolul "Frumos e in Venetia" in care joc impreuna cu Domnul Mircea Rusu, la Teatrul National Bucuresti sala MARE”, a scris Pellea.

, a continuat actriţa. ( vezi cum arată casa plină de căţei a Oanei Pellea

“In concluzie: TOTUL ESTE DE NEPRIVIT! Deci: NU cumva sa cumparati bilete de AICI. DOAMNE FERESTE SA DATI SHARE!”, a încheiat Oana Pellea. “Haha, o mizerie! Da. Nu recomand”, a răspuns, tot în glumă, o amică a actriţei.

“Mi-am luat bilet!!! Abia aștept să-l revăd într-un nou spațiu!!”, a scris o fană a Oanei Pellea. “Gresit total...NU cumva sa mergi la acest spectacol”, a replicat Oana. „Stiu, doamna Oana Pellea, dar prefer să trăiesc greșind, e mai palpitant”, a explicat admiratoarea Oanei Pellea.