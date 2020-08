In articol:

Oana Radu a ajuns la greutatea mult dorită! Cum arată vedeta. Oana Radu a demonstrat de-a lungul anilor că este o fire ambițioasă și reușește tot ceea ce își propune. Când vine vorba de lupta cu kilogramele, artista a demonstrat totul este posibil cu foarte multă muncă, un stil de viață sănătos și ambiție.

Oana Radu și-a luat prin surprindere fanii de pe Instagram cu ultima sa postare. Vedeta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este foarte mândră de transformarea sa, după ce a slăbit mai bine de 47 de kilograme printr-o dietă, dar și sport. Acum, Oana Radu cântărește 57 de kilograme. La începutul călătoriei, vedeta cântărea 104 kilograme.

”Haterii vor spune ca e photoshop hahahha! Transformarea mea a luat sfarsit ! In aceste poze ma vedeti pe mine, la 57 de kilograme , de la 75! Partea misto este ca mi-am transformat total corpul! Sunt foarte fericita ! Asa arat eu acum! De acum inainte urmeaza un drum destul de greu, cel al mentinerii!”, a scris Oana Radu pe Instagram.

Cântăreața i-a mulțumit și iubitului ei, care a motivat-o în parcursul ei spre greutatea mult răvnită.

„Am decis sa incep aceasta noua dieta cand am iesit din pandemie, cu 75 de kilograme, greutate ce o aveam de vreo cateva luni, fiindca nu eram suficient de serioasa ! M-am remontat si iata ca am ajuns acolo unde mi-am dorit ! Vreau sa ii multumesc evident si lui @catalin_dobrescu6 pentru sustinere si ajutor! Va multumesc si voua pentru toate mesajele, si mult spor in tot ceea ce faceti!”, a adăugat vedeta. Dieta pe care a ținut-o Oana Radu AICI.

Oana Radu și-a făcut o nouă operație estetică. Cum arată frumoasă vedetă la momentu actual

Oana Radu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la momentul actual din România. De foarte multe ori, vedeta și-a suprins fanii cu aparițiile ei. După ce a anunțat că anul acesta se va căsători cu Cătălin, iubitul său, Oana a șocat din nou pe toată lumea.

Artista și-a suprins din nou fanii, de data aceasta a apelat la o nouă intervenție chirurgicală. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și și-a mărit din nou buzele. Oana a postat câteva fotografii pe contul ei de socializare, unde se mândrește cu noile achiziții. La descrierea imaginilor a scris câteva rânduri pentru urmăritorii ei de pe Instagram.

”Eu foarte fericită după ce doamna doctor făcuse magie cu fața mea”, ”Eu foarte fericită și o iubesc pe doamna doctor”, sunt mesajele pe care artista le-a scris. (Citeste si: Oana Radu, dezvăluiri despre copil! „Lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu!”)