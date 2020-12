Oana Radu, apariție incendiară în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după ce a slăbit peste 65 de kilograme FOTO

Oana Radu a a vut un an plin de evenimente. A reușit să slăbească zeci de kilograme, s-a logodit și căsătorit între timp, dar a reușit să își dezvolte și afacerile. Semn că pandemia de coronavirus nu a împiedicat-o să obțină tot ce își dorește.

Cu puțin timp în urmă, Oana Radu a făcut o ședință foto în lenjerie intimă, iar fanii săi au fost impresionați de apariția curajoasă a vedetei. Artista arată mai bine ca niciodată, după cum a mărturisit chiar ea. Cei din mediul online nu s-au putut abține și s-au întrecut unii pe ceilalți în mesaje care mai de care mai frumoase și pline de laudă.

„Te admir și te urmăresc cu drag ești o inspirație pt foarte multe dintre noi”; „ Esti frumoasa pe interior și pe exterior și ai ceva unic, și de foarte mare preț”; „Ești minunată, o sursă de inspirație și determinarea!”; „Te admir foarte mult! Ești o femeie foarte frumoasă, puternică”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje de la postarea Oanei Radu.

Oana Radu, deranjată de comentariile răutăcioase din online

Enervată la culme de vocile care spun că nu arată ca în poze și în realitate, Oana Radu s-a filmat din cap până în picioare, pentru a le demonstra tuturor care este silueta ei din prezent.

„Aceasta este talia mea. Talia mea. Fundul, nu am ce să-i fac, e mare, așa a fost mereu. Și așa arăt eu în prezent. Sunt în trening, vă dați seama că nu îmi accentuează atât de tare silueta. Am în continuare 57 de kilograme, bine, cred că în vacanță am mai slăbit, acum cred că am mai puțin”, a zis artista pe contul de Instagram.

Oana Radu a slăbit spectaculos pentru a doua oară

Oana Radu a devenit consacrată în urmă cu șapte ani, în anul 2013, în cadrul unui concurs de talente. La momentul acela, artista cântărea nu mai puțin de 121 kilograme. Un an mai târziu, vedeta și-a pus ambiția la bătaie și a slăbit până a ajuns la 57 de kilograme.

A urmat o perioadă urâtă pentru Oana, pentru că s-a îngrășat la loc, iar acest lucru a făcut-o săvpiardă multe contracte. Vedeta a recunoscut că de fiecare dată când se simțea prost începea să mănânce din ce în ce mai mult și nimic altceva din ceea ce era în jurul ei nu o făcea deloc fericită.

„Nu că-mi găsesc scuze, dar patru ani de zile n-am făcut decât să-mi plâng mie de milă despre felul în care mă simt. (...) Singurul lucru care mă mai ajuta era mâncarea, nimic nu mă mai făcea fericită, nici muzica, absolut nimic. De asta nu m-ați mai văzut nicăieri, pentru că mă îngrășasem la loc”, spunea Oana Radu.