Oana Radu, declarație cutremurătoare: ”Lumea se aștepta să mă sinucid în groapă”. Cântăreața a vorbit despre relația cu Alin, fostul ei iubit care a sfârșit incendiat

In articol:

Oana Radu, prezentă în emisiunea ”În Oglindă”, a făcut mărturisiri foarte dureroase, cu ochii în lacrimi, despre povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Alin Mihai Suflea, tânărul care a sfârșit incendiat de un vecin, în scara blocului. Cântăreața a vorbit de puține ori despre relația pe care o avea cu Alin, fiind foarte condamnată de oameni după moartea tânărului. Pentru

prima dată, Oana Radu a vorbit cu lux de amănunte despre cum s-a simțit în acele momente, când iubitul ei se afla pe patul de spital, dar și după ce acesta a murit.

Citeste si: EXCLUSIV! Oana Radu spune care este secretul din spatele super hit-ului „Când am o zi grea”, care a „rupt” în două YouTube-ul!

Oana Radu si Alin

Oana Radu, mărturisiri tulburătoare despre Alin, fostul ei iubit

Oana Radu susține că niciodată nu o să-l uite pe Alin, pe fostul ei iubit care a sfârșit incendiat de un vecin. Cunoscuta artistă a recunoscut că după moartea acestuia, a primit foarte multe critici, înjurături, dar și tot felul de cuvinte urâte, doar pentru că nu și-a arătat public durerea.

Citeste si: Horia Moculescu este conectat la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului- bzi.ro

Citeste si: Ce a spus Oana Radu despre Carmen de la Sălciua, după ce a fost întrebată dacă vor colabora vreodată! Artista a văzut imediat și i-a dat replica

” Moartea lui Alin pentru mine este un capitol pe care nu am să-l uit niciodată. Nimeni n-o să știe niciodată de câte ori am fost la el la mormânt, singură, pentru că nu o să mă pozez și nu o să postez pe Facebook, cum probabil se așteaptă lumea să fac. Nu sunt genul de persoană care să jelească în public sau să jelesc la înmormântări, pentru că nu asta înseamnă durerea. Sunt sigură că Alin este împăcat cu tot ceea ce eu fac, pentru că el știe foarte bine ce a fost între noi. Lumea se aștepta să mă sinucid în groapă. Îți jur. La asta se așteptau.

Nu putem să ne imaginăm cât de dureroasă este treaba asta pentru un părinte, nu vreau să-mi imaginez prin ce a trecut mama lui sau familia lui. Si sunt sigură că oamenii își puneau întrebări: De ce i s-a întâmplat copilului meu și nu i s-a întâmplat ei?. Eu nu pot să plâng așa la comandă. Eu în ziua înmormântării lui am fost paralizată emoțional. Dacă atunci cădea un meteorit și toți fugeau, eu rămâneam așa acolo. Nu aveam putere de reacție, eram șocată. Eram șocată că un om pe care-l știi, nu mai e dintr-o prostie.

Nu vreau să empatizeze nimeni cu mine. Nu vreau să fie nimeni de acord cu mine, oricum pe mine oamenii m-au judecat mereu, sincer. Nu-mi pasă. Am primit comentarii: Speri să mori/ Sper să iei și tu foc/ Sper c-o să-ți moară și tie copilul. Oamenii m-au făcut praf. Încă n-am murit, n-am crăpat. Am rămas datoare, după relația precedentă. Veneau (datoriile) din împrumuturile noastre. Era vina mea, nu era vina lui Alin. Dar cumva, aici, e ideea că e foarte important să ai un partener, in general spun, să tragă la aceeași căruță. Cătălin pentru mine a fost salvarea vieții mele. Toată viața mea o să-i mulțumesc”, a povestit Oana Radu, despre fosta ei relație, cu Alin Mihai Suflea, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Oana Radu si Alin

Distribuie pe: