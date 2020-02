După o perioadă lungă în care Oana Radu nu a vorbit despre relația cu fostul iubit, care a murit într-o situație tragică, cântăreața a făcut dezvăluiri șocante.

„Eu sunt în permanență în panică și când stau pe scaun în emisiune. Mi se pare că o să mor, așa-mi bate inima de tare. M-am certat cu Bia și m-am enervat și mai tare. Nu zic că e din cauza ei. Simt că nu mai pot să intru în nicio emisiune pentru că-mi bate foarte tare inima. E foarte greu să fii în pielea mea, nimeni nu știe și nici nu vreau să știe. Toate stările mele au plecat din certurile pe care le aveam. Simțeam că-mi crește pusul foarte rău și că o să mor de câte ori mă enervez”, a mărturisit Oana.

„Oamenii m-au judecat foarte mult și ei nu știu ce înseamnă să te confrunți cu așa ceva (...) Nu am vrut să vorbesc despre cineva care nu mai este, să vorbesc despre cineva care a fost doi ani de zile în viața mea. Oamenii m-au arătat cu degetul pentru că am făcut publică relația cu iubitul meu după trei luni de zile de la moartea iubitului meu. Ceea ce oamenii nu știu este că nu mai aveam o relație de un an de zile. Stăteam în aceeași casă. Îmi era milă să scot din viața mea un om care m-a făcut la început bine și apoi foarte mult rău. Și nu vreau să vorbesc despre un om care nu mai este, dar mi-a fost foarte greu”, a mai adăugat vedeta.

Oana Radu, despre răposatul ei iubit: După ce a murit, am aflat că m-a înșelat

Oana Radu a făcut declarații șocante despre relația cu fostul ei iubit: „Cât el a fost în spital, aș fi preferat să mor eu și să trăiască el. Noi n-aveam o relație ok, dar nu l-aș fi dat afară din casă. Am refuzat să-l dau afară din viața mea, au fost și lucruri bune în relația noastră”.

Cântăreața a aflat că era înșelată: „Eu după ce el a murit am aflat că mă înșela. Eu am fost singura care a muncit. Mă duceam la concerte plângând. Mă sunau oameni cărora el trebuia să le ofere bani”.

În continuare, Oana Radu a făcut o declarație neașteptată. A fost agresată!

„M-a întrebat cineva dacă am nasul strâmb pentru că m-a lovit cu fruntea sau cu nasul lui”, a spus Oana, în timp ce-și ștergea lacrimile.

, a concluzionat Oana.