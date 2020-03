Oana Radu se iubește cu antrenorul ei de fitness. A fost criticată pe internet după ce s-a aflat că s-a cuplat cu el la doar câteva luni de la moartea iubitului ei. Cu toate acestea, continuă să zâmbească și spune că este mai fericită ca niciodată alături de el.

Cu ocazia zilei de naștere a iubitului, Oana Radu a făcut o declarație emoționantă despre relația cu el.

Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața! Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu.

M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați. Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent.

Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!’, a declarat Oana Radu.

Citeste si: Oana Radu şi iubitul ei şi-au înfuriat fanii din cauza unei poze: “Țigara mereu prezentă. Las-o naibii, doar promovați sănătatea!”

Oana Radu s-a logodit cu antrenorul ei de fitness, după trei luni de relație

Oana Radu a trecut cu bine peste moartea fostului ei iubit și de trei luni este într-o relație cu antrenorul ei de fitness. Artista care acum este și concurentă în competiția „Bravo, ai Stil! Celebrities” este foarte fericită în noua relație care a evoluat rapid.

După trei luni de relație în care viața Oanei s-a schimbat radical, Cătălin Dobrescu a făcut pasul cel mare și-a cerut-o de soție.

Dragilor, vreau să vă zic ceva, dar nu știu cum să încep. Mai țineți minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Un inel albastru. O să postez poza cu el să vedeți că am postat-o la un moment dat. Pe 19 ianuarie am postat poza cu inelul și va povesteam ca dacă vreodată voi vrea să fiu cerută în căsătorie sau voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla vreau să fiu cerută. Uitați-vă ce am pe deget. Și dacă acum vă întrebați cum de am acest inel pe deget, nu mi l-am cumpărat singură și da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi să cred că vă zic asta, nu-mi vine să cred cât sunt de fericită, dar da, Cătălin m-a cerut în căsătorie. Am zis „da”!

Știu că o să apară cârcotași care o să zică vai dragă, dar dacă nu era inelul plin de dimante nu erai la fel de fericită. da, eram foarte fericită și sunt fericită alături de el și ăsta a fost și motivul pentru care am fost atât de volubilă și am simțit nevoia să știe cât mai multă lume că sunt fericită. Nu știu dacă voi o considerați o greșeală sau nu. Eram fericită și dacă mă cerea cu un inel de la pufuleții cu surprize.” a spus Oana Radu, ape Instastory.