Oana Radu regretă comportamentul din „Bravo, ai Stil, Celebrities”: „Cel mai dureros a fost că în acele mesaje găseam puțin adevăr despre mine!”

De-a lungul competiției de stil, s-au întâmplate multe! Declarații spuse la nervi, glume făcute pentru show, dar și coaliții între fete. Una dintre concurentele care a vrut cu orice preț să iasă în evidență mai mult decât se putea a fost Oana Radu. Artista încerca deseori să intre într-o discuție în care nu era vizată sau cel mai adesea făcea glume neînțelese de restul concurentelor. Aceste acțiuni ale sale nu au fost gândite foarte bine, după cum a declarat chiar ea, însă în momentul în care au început să se difuzeze emisiunile, Oana Radu a observat că mare parte din comportamentul ei a fost interpretat altfel decât ar fi vrut ea să se vadă pe tv. Din acest motiv, aseară, Oana Radu a făcut o serie de Instastory în care și-a cerut scuze pentru tot comportamentul avut în emisiunea de stil.

In articol:

Oana Radu - Bravo, ai Stil! Celebrities[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Covid-19 impune măsuri radicale în Danemarca! Unele cadavre au ieşit la suprafaţă - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

Oana Radu s-a trezit la realitate după ce a citit criticile telespectatorilor. De ce glumele sale din emisiune nu au fost înțelese așa cum și-ar fi dorit?

Oana Radu a declarat că abia după ce a văzut reacțiile fanilor emisiunii din mediul online, și-a dat seama că acțiunile sale din cadrul competiției nu au ajuns la public așa cum și-ar fi dorit ea. A realizat că ar fi trebuit să fie mai conținută în unele momente și că nu ar fi trebuit să „glumească” atât de des pentru că nu toată lumea gustă același tip de glumă.

Oana Radu - Bravo, ai Stil! Celebrities[Sursa foto: Facebook]

„Vinovată de acele acțiuni sunt doar eu. Aș vrea ca pentru voi să fie un exemplu ceea ce s-a întâmplat cu mine în emisiunea asta. Faptul că eu am învățat enorm de multe lucruri despre mine după ce emisiunile au început să se difuzeze. Faptul că eu am înțeles anumite lucruri când am citit niște mesaje. Mă raportez la faptul că deși multe mesaje au fost cumva exagerate, cel mai dureros pentru mine a fost faptul că eu în acele mesaje găseam puțin adevăr despre mine” >>>> Citeşte continuarea aici