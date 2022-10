Oana Radu, schimbare de look! Vedeta a pus mâna pe foarfecă și s-a tuns de una singură: „Nu știu ce să fac”

In articol:

Oana Radu este o cântăreață foarte îndrăgită în țara noastră. Sinceritatea și simplitatea sa au făcut-o foarte plăcută în fața urmăritorilor săi, care o susțin în carieră.

Iată însă că uneori vedeta adoră să îi lase pe cei care o urmăresc cu gura căscată. Așa s-a întâmplat și de această dată, când artista le-a mărturisit fanilor săi ultima ei ispravă pe InstStory.

„M-am tuns singură în baie”

Carismatică ca întotdeauna, Oana Radu s-a filmat în timp ce le mărturisea urmăritorilor săi ultima idee care i-a trecut prin cap și, cel mai important lucru, modul în care a pus-o în practică.

Artista este din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare, așa că nu e de mirare că vedeta împărtășește toate lucrurile care se petrec în viața sa cu fanii săi.

Recent, aceasta a uimit pe toată lumea când a mărturisit că s-a tuns singură. Și nu vorbim despre schimbări minore, ci despre un breton pe care artista l-a făcut de la zero, după ce a urmărit un tutorial pe internet.

Bineînțeles, rezultatul final nu a fost pe placul Oanei, așa că imediat ce s-a făcut dimineață aceasta a dat fuga la o coafeză profesionistă care a îndreptat „stricăciunile”.

Acum, artista se gândește serios dacă să își schimbe și culoarea părului pentru că, spune ea, nu știe dacă să rămână blondă în continuare sau nu.

„Mi-am făcut breton, nu s-a întâmplat pentru că am vrut, s-a întâmplat pentru că m-am tuns singură în baie în timp ce urmăream un tutorial de pe TikTok. Îmi pare rău că nu am și filmat ca să vedeți rezultatul pentru că acesta este un breton corectat de o profesionistă. Problema este că eu am intrat cam mult și mi-am tuns mult din păr. Nu știu ce să fac, să revin la culoarea mea sau să rămân blondă.”, a declarat Oana Radu în rețelele de socializare.