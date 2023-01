Oana Roman a ajuns la mama ei, după o perioadă de absență: „Mi-a fost tare dor de ea”. Mioara Roman evoluează pe zi ce trece: „E super fericită”

In articol:

Oana Roman a ajuns la mama sa în vizită la centrul de recuperare după câteva zile în care a avut programul forte încărcat. Fericită că a ajuns din nou să o vadă, vedeta a oferit o serie de detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman, aflată în plin proces de recuperare după operația dificilă la șold.

În urmă cu câteva zile, familia Oanei Roman s-a mărit. Cățelușa sa, Luna, a devenit mămică, iar Oana Roman a avut grijă să le ofere puilor atenția necesară. Din acest motiv, în ultimele zile nu a putut ajunge la mama ei, însă astăzi a venit momentul mult așteptat să recupereze timpul în care nu s-au văzut.

Oana Roman, mândră de evoluția mamei sale

Oana Roman a dezvăluit că mama sa a fost foarte nerăbdătoare să reînceapă kinetoterapia și, ulterior, exercițiile. Vedeta este mândră de cât de determinată și ambițioasă este cea care i-a dat viață pe drumul spre recuperare, știind că alte persoane, cu aceleași probleme de sănătate, nu sunt la fel de norocoase ca ea.

„Am venit la mama. Am lipsit câteva zile, agitată cu puii, și mi-a fost tare dor de ea. Azi mama începe kinetoterapia. Mers și apoi exerciții. E super fericită că a reînceput la sală. Azi mă întrebase de câteva ori când merge la sală.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Oana Roman, pregătită pentru operația de eliminare a excesului de piele

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a început călătoria de remodelare a propriului corp. A reușit să scape de circa 20 de kilograme, însă acum va trece la pasul următor. În cadrul unui interviu, fiica ui Petre Roman a dezvăluit că va face o operație în zona abdomenului pentru eliminarea excesului de piele, intervenție care va avea loc la începutul lunii martie.

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie. Acum am zis că gata, la începutul lui martie mă duc și o fac, nu mai trebuie să stau să aștept.

Am amânat-o vreo 5 ani. De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și îmi este foarte greu să pun stop. Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat”, a declarat vedeta pentru ego.ro.