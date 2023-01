Oana Roman a dat peste nas tuturor, după ce s-a spus că a fost jignită de un prezentator TV, în direct: „Sunteți niște frustrați lipsiți de creier”. Reacția memorabilă a vedetei nu a întârziat să apară

In articol:

Acum câteva zile, Oana Roman a fost invitată în cadrul unei emisiuni TV în urma căreia au apărut în mediul online mai multe păreri conform cărora motivul pentru care fiica lui Petre Roman este chemată la emisiuni este ca să fie jignită și ca să se facă glume nepotrivite pe seama sa.

Sătulă până peste cap de aceste opinii care nu au niciun sâmbure de adevăr, vedeta a decis să explice cum stau lucrurile, de fapt, și să expună motivele reale pentru care, de mai bine de 30 de ani, este o prezență constantă pe micile ecrane.

În cadrul unei emisiuni TV, difuzată pe micile ecrane în jurul orei 16:00, Oana Roman a menționat că se simte obosită din cauza trezitului de foarte devreme, moment în care prezentatorul TV a sugerat faptul că nu ar trebui să mai simtă oboseala, având în vedere că este trecut cu câteva ore de jumătatea zilei. Această scenă a fost interpretată de unii dintre internauți ca fiind o glumă nepoliticoasă, făcută intenționat, cu privire la Oana Roman. După ce a constatat faptul că aceasta opinie greșită se răspândește în mediul online și este dezbătută mai ales pe grupurile de hate la adresa vedetelor, a decis că este momentul să explice cum stau lucrurile, de fapt.

Prezentatorul TV: „Ce faci? Cum ești?”

Oana Roman: „Bine, un pic obosită, nu-mi place trezitul ăsta de dimineață, recunosc.”

Prezentatorul TV: „Dar e ora 16:00...”, a fost discuția pe baza căreia s-au creat opinii eronate în mediul online.

Reacția Oanei Roman nu a întârziat să apară

Oana Roman și-a început mesajul prin a explica faptul că nu a fost de părere nicio secundă că discuția respectivă a fost condusă într-o direcție nepotrivită sau că prezentatorul TV ar fi încercat, de fapt, să o pună într-o lumină proastă. De asemenea, vedeta a mărturisit că realul motiv pentru care se află constant în atenția publicului de mai bine de trei decenii este pentru că este un invitat valoros, pentru că are ceva de spus și pentru că este capabilă să creeze audiență fără să fie nevoie să se implice în scandaluri.

Pentru a închide de tot gurile cârcotașilor, Oana Roman a mărturisit că este nevoită chiar să refuze invitațiile în emisiuni, pentru că are un program foarte încărcat atât acasă, cât și în plan profesional.

„Tot primesc mesaje de la niște descreierați, de la niște bolnavi psihic zilele astea, în care mi se arată faptul că lumea sau, mă rog, îmi spun ei că oamenii mă cheamă la emisiuni la TV ca să râdă de mine, că am fost eu la o emisiune de curând și, când am spus că nu iubesc să mă trezesc dimineața, lucru pe care cred că nu îl iubește multă lume, mi s-ar fi răspuns încercând să fiu luată la mișto și jignită. Ei bine, eu nu am observat lucrul ăsta și, dacă l-a făcut, să-i fie de bine. Dar vreau și eu să știu, pe bune, real, cui îi place să se trezească în fiecare zi la 06:30? Ca idee... Eu o fac, deși nu-mi place.”

Oana Roman: „Sunt un invitat valoros”

„Să vă spun o treabă, oamenii mă cheamă la TV de 32 de ani pentru că ma ceva de spus, pentru că fac audiență, pentru că oamenii mă urmăresc, pentru că nu fac circ și scandal și, cu toate astea, fac audiență și sunt un invitat foarte valoros, pentru că, dacă n-aș fi fost, nu m-ar mai fi chemat. Se întâmplă lucrul ăsta de peste 30 de ani.

Niciodată eu nu ma sunat pe cineva să mă rog să mă cheme la emisiune. Toți mă sună. Zilele astea aș fi putut să fiu la vreo cinci emisiuni și am refuzat, pentru că nu am timp să mă duc la toate emisiunile la care sunt invitată și nu, nu mă cheamă ca să facă mișto. Mă cheamă pentru că eu am lucruri de spus la care oamenii se uită, iar voi care spuneți lucrurile astea și care stați pe grupurile alea de hate sunteți niște frustrați lipsiți de creier și bolnavi psihic. Punct.”, a spus Oana Roman pe Instagram.