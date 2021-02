Oana Roman a dezvăluit cine o consolează după divorț: ”Chiar aveam nevoie să ies cu cineva”

In articol:

Marius Elisei și Oana Roman au divorțat în mod oficial la notar, după o căsnicie de șase ani. După divorțul de tatăl fetiței sale, frumoasa brunetă a decis să meargă la restaurant cu cineva drag. Mai exact, vedeta a ieșit cu o bună prietenă.

Oana Roman trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Din spusele sale, a avut nevoie de această ieșire și de câteva sfaturi din partea prietenei sale.

„Astăzi am ieșit și eu la restaurant după mult timp. Am venit cu prietena mea. Am ieșit să mâncăm la restaurantul meu preferat, la care nu am mai fost de mult timp. Gustăm niște brânză iubite, niște salată grecească și cei mai buni creveți în sos de unt. Astă seară am ieșit ca fetele să mâncăm ceva și să ne relaxăm. Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”, a spus Oana Roman la InstaStory.

Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit chiar înainte de Crăciun.

Ei bine, la două luni distanță, cei doi soți au ajuns să semneze actele de divorț, de comun acord.

Oana Roman și Marius Elisei[Sursa foto: Facebook]

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Marius Elisei a susținut că atâta timp cât sunt conștienți și maturi nu au de ce să poarte un război.

„Referitor la începuturi… Probabil Oana a fost puțin mai nervoasă, dar și-a dat seama că nu a făcut ce trebuie, mă rog, nu a făcut ceva rău ca să trebuiască să își dea seama, dar a fost o mică tensiune, într-adevăr. Dar e bine ca totul se termină cum trebuie și cum am planificat”, a spus Marius Elisei.

Catinca Roman[Sursa foto: Facebook]

Catinca Roman, primele declarații după ce sora ei și Marius Elisei au divorțat

După ce Oana Roman și cumnatul său și-au

spus adio definitiv, Catinca Roman a făcut primele declarații. sora Oanei Roman a precizat că nu a vorbit cu aceasta prea multe cu privire la divorț. Totodată, Catinca Roman a mărturistit că că fiecare este liber să facă ceea ce-și dorește.

„Nu am vorbit în mod specific. Știu că a trecut prin niște momente și că urma să facă acest lucru. Oana este foarte ocupată, după cum bine știți și nu am apucat să ne întâlnim noi două să stăm la o cafea, ca fetele. Eu respect valorile fiecăruia și fiecare știe mai bine ce-și dorește și cum își organizează viața sau ce principii are. Din punctul meu de vedere e la fel de bine să fii căsătorit și la fel de bine să fii necăsătorit.”, a declarat sora Oanei Roman.