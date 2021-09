Oana Roman a izbucnit în lacrimi! Adevărul despre relația cu Petre Roman: „Tata a făcut o alegere...”

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar viața ei s-a aflat dintotdeauna în atenția mass-mediei.

Ea a fost invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, prezentată de jurnalistul Mihai Ghiță, la TheXclusive. Celebra prezentatoare tv a vorbit despre greutățile vieții sale, în special despre relația pe care o are cu Petre Roman.

Oana Roman a făcut dezvăluiri despre relația cu presa si criticile primite de-a lungul timpului. Ea a mărturisit că s-au scris de multe ori minciuni despre ea în presă și s-a luptat foarte mult să își curețe numele.

„De la începuturi s-a dorit ca eu să fiu prezentată într-un fel distorsionat. Primele articole care au apărut despre mine denaturau complet realitate și de atunci s-a mers pe o anumită linie și foarte puțini au fost cei care și-au dorit să vadă realitatea așa cum este ea. Din punct de vedere al imaginii mele în presă, foarte mulți ani lucrurile s-au prezentat într-un mod greșit și de aceea online-ul, posibilitatea mea de mă arăta cum sunt eu, a făcut ca oamenii să mă descopere așa cum sunt eu.

Eu trăiesc cu un profund sentiment al dreptății. Nu doare, dar deranjează nedreptatea. Foarte mulți ani mi s-au făcut nedreptăți, s-au spus despre mine minciuni, s-au denaturat lucruri, s-au exagerat lucrurile. Sentimentul ăsta de nedreptate deranjează la un moment dat din ce în ce mai mult. E adevărat că poate prea mulți ani m-am luptat destul ca să combat aceste nedreptăți”, a dezvăluit vedeta, la emisiunea „În Oglindă”.

Oana Roman, la emisiunea „În Oglindă” [Sursa foto: Captura Video]

Oana Roman, despre perioada copilăriei: „Părinții mei munceau extrem de mult”

Oana Roman a mărturisit că a avut o copilărie fără neajunsuri, însă i-a lipsit prezența părinților. Viața ei s-a schimbat radical după Revoluția din 1989, când relația ei cu părinții s-a răcit.

„Nu am avut o copilărie nefericită. Am crescut, până aproape de a merge la școală, la mătușa mea, la Râmnicu Vâlcea. În același timp, cu intermitențe, am avut un fel de guvernantă, un fel de bonă, pe care au am iubit-o extrem de mult. Părinții mei munceau extrem de mult. Mama era șef de secție la emisiuni în limba arabă și muncea 14 ore pe zi probabil, mai mult câteodată. Iar tata era la Politehnică practic nonstop. E adevărat că a fost cumva și o lipsă a prezenței lor și din punct de vedere afectiv, pentru că nu aveau timp. Ei munceau foarte mult. Aveam de exemplu două vacanțe pe an pe care le făceam. Vara mergem zece zile la mare, iar iarna mergeam zece zile la munte. Catinca nu a resimțit lucrurile la fel pentru ca ea era mult mai mare, sunt nouă ani între noi. Dar eu nu îmi aduc aminte să fi dormit cu ai mei. Ei spun că până am făcut doi ani, dar eu nu îmi aduc aminte. Mai mare fiind, nu îmi aduc minte să fi avut timp să mergem toț trei în parc. Mai mergeam în weekend-uri la Snagov câteodată și atunci era mai multă prezență, dar altfel eu stăteam mai mult singură. Am resimțit o lipsă de afecțiune. Iar după Revoluție, s-a încheiat complet orice fel de contact afectiv cu ei. Revoluția a însemnat o schimbare radicală, iar pentru tata prioritatea numărul unu era aceea de guverna. Iar pentru mama prioritatea era să îl sprijine pe el în acest demers”, a povestit Oana Roman.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Oana Roman, despre relația cu tatăl ei! Vedeta a izbucnit în lacrimi

Unul dintre cele mai sensibile subiecte când vine vorba despre Oana Roman este legat de relația cu tatăl ei, Petre Roman. Cu lacrimi în ochi, celebra prezentatoare tv a dezvăluit că tatăl ei a luat decizia de a fi cât mai puțin prezent în viața ei, decizie pe care i-a acceptat-o cu greu.

Citeste si: Cum arata Oana Roman în tinereţe? Deși avea câteva kilograme în minus, vedeta era nefericită: "Eram singură și începusem să fac terapie"

„Nu pot să spun că nu sunt deloc în prezentul lui. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Doar că el a făcut o alegere, eu cumva trebuie să o respect, chiar dacă este foarte greu. Nu pot să vorbesc despre asta, mi-e foarte greu.

Din punctul meu de vedere, el a făcut o alegere. Nu stiu dacă a făcut-o cu dorintă sau sub presiune. Nu stiu dacă a făcut-o că și-a dorit sau că nu a avut de ales. Alegerea a fost ca eu să fiu foarte puțin prezentă in viata lui. Nu am nicio variantă, decât aceea de a-i respecta această alegere și de a trăi cu ea, deși nu e simplu deloc, absolut deloc.

Într-un fel, mi-a lipsit mai mult în anii de după Revolutie decât acum. Acum am o familie, sunt matură, am pe cine să mă sprijin. Când eram adolescentă era mai complicat. Atunci probabil aș fi avut cumva nevoie mai mult de prezența lui și de implicarea lor, a amândurora, în viața mea”, a dezvăluit vedeta.

Oana Roman, alături de Marius Elisei și Petre Roman

Marius Elisei, un tată impecabil! Ce spune Oana Roman despre tatăl fetiței sale

Chiar dacă relația cu tatăl ei a fost și este una dificilă, Oana Roman a mărturisit că nu se poate vorbi despre același lucru în familia ei. Marius Elisei este un tată exemplar și a avut întotdeauna grijă de fiica lor, Isabela. Chiar dacă ei au trecut printr-un divorț, Oana Roman și Marius Elisei au rămas la fel de implicați în creșterea fetiței lor.

„Mie nu mi-a fost frică nicio secundă că Isabela va rămâne fără o figură paternă în viața ei, pentru că, indiferent care au fost problemele noastre, rolul și prezența lui Marius ca tată a fost impecabil din prima secundă în care ea s-a născut. Dacă este un loc pe care îl face în mod absolut admirabil este rolul de tatăl. El a fost, de când s-a născut, un tată impecabil, prezent sută la sută în viața ei și nicio secundă nu mi-am pus problema că dacă noi nu suntem ok ei nu își va mai face datoria de tată. Dimpotrivă, am fost conștientă și convinsă tot timpul că el va fi acolo pentru ea sută la sută.

Îmi doresc foarte mult ca tata să fie mult mai prezent în viata noastra, în viata Isabelei. Lucrul asta nu se intampla, oricat de mult imi doresc. Probabil că ne vedem de maxim trei ori pe an. Anul ăsta ne-am văzut o singură dată. De fiecare dată când vorbim îi spun că îi doresc să ne vedem, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu cred că pot face eu mai mult decât să îmi exprim dorința. Eu sunt fericită și mulțumită că Isabela are un tată a cărui prezență a fost tot timpul constantă. Ea este foarte legată de el”, a dezvăluit Oana Roman, la „În Oglindă”.