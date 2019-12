Oana Roman nu a ascuns niciodată faptul că are probleme în căsnicie, iar în urmă cu câteva minute a anunțat că urmează să se separe de Marius Elisei. Semne ale unei rupturi au apărut însă de mai multă vreme.

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o pe Oana Roman în urmă cu aproximativ o lună în timp ce se muta din apartamentul în care locuia cu Marius, într-o vilă din Tunari. În acel moment, Oana a invocat faptul că nu mai are loc în apartament și preferă o vilă, însă se pare că lucrurile nu au mers așa cum își dorea vedeta.

În imagini apare inclusiv Marius, care ajută la mutatul lucrurilor într-un camion, iar de acolo spre un nou început care însă nu s-a mai propus. Cel mai probabil, Oana sperase să-și schimbe nu numai casa dar și relația, speranțe care s-au dovedit deșarte.

Oana Roman: ”Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri”

"Din pacate o fac pana la urma! Sunt un om asumat, sincer si transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie fata de publicul meu pe care nu l am mintit niciodată. Prefer să aflați de la mine decat din zvonuri sau speculații. In aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut si momente foarte grele in care amândoi ne am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări si au pus amprenta asupra noastră si desi am incercat si luptat pentru familia mea, am ajuns in punctul in care între noi lucrurile nu mai functioneaza ca si cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu stiu daca pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o creste frumos pe Isabela ! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere.

, a anunțat Oana Roman în urmă cu câteva minute.