Oana Roman a reacționat, după ce a aflat de venirea lui Elon Musk la Castelul Bran. Vedeta se află cu fiica sa la Brașov: „Va trebui să săriți gardul”

Oana Roman este și ea la curent cu ceea ce se întâmplă în țara noastră și nu putea trece cu vederea venirea celui mai bogat om din lume, Elon Musk la Castelul Bran.

Fondatorul Tesla a organizat o petrecere privată în Brașov cu sute de invitați care mai de care mai influenți, printre care se numără și Angelina Jolie. Cu ocazia sărbătorii de Halloween, Castelul Bran a avut vizitatori de onoare, unii dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, alături de importante vedete de la Hollywood.

Oana Roman se află și ea alături de fiica sa în vacanță, în Brașov, deja de câteva zile și, printre momentele plăcute petrecute cu fiica sa, vedeta a abordat și acest subiect, despre care și-a expus părerea în mediul online.

Oana Roman, despre venirea lui Elon Musk în România

Oana Roman a primit cu brațele deschise informația conform căreia Elon Musk a decis să închirieze Castelul Bran pentru a organiza o petrecere de Halloween.

Consideră că sunt bineveniți în România, neezitându să facă și o serie de glume pe baza acestui subiect.

„Ce credeți, am aflat în seara asta că în Poiana Brașov au venit miliardarii planetei. Practic, printre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv cel mai bogat om din lume, Elon Musk, sunt în această seară în Poiana Brașov. Deci dacă vreți să îi cunoașteți, acum e momentul. Am înțeles că face un party la Bran mâine și în seara asta o masă aici la Stână în Poiana.Va trebui să săriți gardul, că am înțeles că sunt la Stână, aici lângă, și nu se poate intra, evident, dar așa ca informație mi s-a părut foarte tare că a venit Elon Musk la Poiana Brașov.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman și Isa, în vacanță la Poiana Brașov

Oana Roman și fiica sa au plecat într-o vacanță binemeritată în Poiana Brașov. Și de această dată, Marius Elisei a rămas acasă pentru a se ocupa de sarcinile care trebuie rezolvate. Fiica lui Petre Roman și-a încântat admiratorii cu imagini din vacanță, însă unele fotografii pare că au stârnit o serie de reacții negative în mediul online, fapt care a făcut-o pe Oana Roman să reacționeze.

„Ziua de astăzi a fost cu de toate, pozele mele și cu Isa de la piscină unde am luat micul dejun azi dimineață au stârnit, evident, foarte multe controverse. Eu m-am amuzat așa, că nu mai pot decât să mă amuz la cât de... nu mai zic cum sunt unii oameni.”, a mai spus Oana Roman pe Instagram.