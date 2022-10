Oana Roman a reacționat și ea, după ce Delia a afirmat că nu își dorește copii: „Nu ne interesează”

In articol:

Oana Roman a avut și ea un răspuns în scandalul care se învârte în jurul Deliei. Delia Matache a dezvăluit zilele trecute, în mediul online, motivul pentru care nu își dorește copii. În urma acestor afirmații, nume renumite din showbiz-ul românesc au reacționat, însă au fost atât păreri ce o susțineau pe Delia, cât și păreri ce contraziceau direct motivele acesteia.

Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram în care spunea că nimeni nu trebuie să judece decizia de a aduce sau nu un copil pe lume. Oana Roman a subliniat faptul că întrebările precum: “Când faci un copil?” sau “De ce nu ai făcut până acum/nu faci un copil?” denotă nesimțire și lipsa bunului simț. De asemenea ea a punctat că nu ar trebui să intereseze pe nimeni viața privată a altor persoane.

„ Acel scandal care s-a iscat atunci când Delia a afirmat că nu vrea să facă copii și a fost foarte deranjată că este întrebată foarte des de ce nu are copii. Trebuie să înțelegem că nu avem voie să punem anumite întrebări altora, niciodată și pentru niciun motiv. Nu întrebăm niciodată pe nimeni de ce nu are copii, de ce are copii, de ce nu face mai mulți copii, de ce nu a vrut să facă niciunul, de ce are doar unul și de ce nu trei.

Nu ne băgăm în viața altora, nu ne interesează cine se mărită cu cine, dacă se mărită, dacă nu se mărită, dacă e singură, dacă nu e singură. Nu ne interesează niciodată detalii legate de viața privată a cuiva, de alegerile pe care cineva le face în viață. (…) Dacă întrebăm lucrurile astea, pe față vă spun, suntem nesimțiți și lipsiți de maniere.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Reacția lui Cezar Ionașcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea

După cum se așteptau toți, au apărut și persoane care nu au fost de acord cu decizia Deliei de a nu deveni mamă. Cezar Ionașcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea, a precizat că nu și-ar dori o femeie ca Delia, care să nu își dorească un copil.

Fostul partener al Ozanei Barabancea a declarat că el, ca bărbat, își dorește ca neamul său să meargă mai departe și o sfătuiește pe Delia să își schimbe părerea și soțul ei, Răzvan, să fie „mai bărbat”: „ Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…) Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată.

Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai. (…) Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume”, a transmis Cezar Ionașcu pe rețelele de socializare.