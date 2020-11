Oana Roman a reușit să treacă peste depresie. Vedeta a făcut terapie: ”Altfel nu se poate”

Oana Roman a reușit să treacă peste depresie după ce a făcut terapie. Vedeta s-a destăinuit fanilor de pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman a fost greu încercată de viață.

Oana Roman este o prezență constantă în showbiz-ul românesc. Vedeta este mereu cu zâmbetul pe buze și are vorbele la ea. Însă puțini știu că Oana Roman a trecut prin momente grele în viață, ba chiar a suferit de depresie.

Oana Roman le-a mărturistit fanilor de pe Instagram că depresia a încercat-o, dar a reușit să treacă peste după ce a urmat sedințe de terapie.

”Cu terapie. Altfel nu se poate”, a fost răspunsul dat de Oana Roman pe contul de Instagram.

”Am avut episoade destul de lungi de depresie”

Oana Roman a fost invitată într-o emisiune TV unde a vorbit despre problemele din trecut. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că se confruntă cu insomnii, iar uneori apelează la somnifere ca să poată să adoarmă.

"Am momente când mi-e foarte greu. Nu e de râs. Eu nu pot să spun că am insomnii în sensul că trebuie să iau somnifer ca să dorm. Dar am atât de multe gânduri şi lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât efectiv nu reuşesc să adorm, pentru că eu am avut episoade destul de lungi de depresie şi am reuşit să le tratez aşa cum trebuia.”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman a povestit în cadrul aceleiași emisiuni că s-a luptat cu o depresie cruntă, fiind nevoită să meargă la psihiatru să îi prescrie tratament.

”Am avut perioade de depresie foarte grave, am fost şi la psihiatru, am luat tratament", a spus Oana Roman în urmă cu ceva timp.