Oana Roman a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei: „Ne-am despărțit de foarte multe ori...”

Oana Roman și Marius Elisei nu s-au mai afișat în ultima perioadă pe rețelele de socializare. Fanii au sărit la concluzia că cei doi s-au despărțit, însă fosta prezentatoare tv a decis să pună capăt acestor zvonuri. Într-o sesiune de întrebări pe pagina ei de Instagram, fanii au fost curioși dacă vedeta mai este împreună cu soțul ei. Ea a recunoscut că au avut certuri foarte mari și despărțiri, însă mereu s-au împăcat.

„Ne-am certat de foarte multe ori, ne-am despărțit de foarte multe ori și la fel de multe ori ne-am împăcat. Așa e viața noastră, ca un carusel”, a declarat Oana Roman. (Citeste si: Oana Roman a reușit să treacă peste depresie. Vedeta a făcut terapie: ”Altfel nu se poate”)

Întrebată de ce nu se mai afișează cu Marius Elisei pe rețelele de socializare, Oana Roman a declarat că soțul ei nu petrece mult timp pe rețelele de socializare. „El nu este mare fan rețele sociale și nu apare pentru că nu-i place, pur și simplu”, a mărturisit vedeta.

Motivul pentru care Oana Roman nu mai poate face copii: „Era să mor...”

Oana Roman a făcut dezvăluiri șocante! Vedeta a fost supusă unei operații foarte periculoase, care ar fi putut să îi aducă sfârșitul. Ea a mărturisit că acesta este motivul pentru care nu ar mai putea să facă copii.

„Când după ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore. Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată apropae trei săptămâni”, a mărturisit Oana Roman.