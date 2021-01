Oana Roman a spus adevărul despre relația cu Pepe! "Nu am avut o relație..."

In articol:

Încă de mulți ani, fiica lui Petre Roman și artistul sunt prieteni. Deși la un moment dat tot mai multe persoane se gândeau la faptul că între cei doi ar exista mai mult decât o relație prieteni, aceștia nu au plecat urechea la gurile rele.

Oana Roman, detalii despre relația cu Pepe

În urmă cu ceva timp, au apărut tot mai multe zvonuri legate de această prietenie pe care o are Oana cu artistul. Însă, vedeta de televiziune vine și dă lămurește acest subiect.

Despre Pepe, aceasta spune că îi este ca un frate, pe care și l-a dorit dintotdeauna. Oana a mai adăugat faptul îl iubește și îl respectă enorm de mult.

”El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată. Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea”, a declarat Oana Roman.

De asemenea, Oana s-a implicat destul de tare și în divorțul pe care artistul îl are cu Raluca Pastramă. Aceasta susține faptul că artistul a fost prea permisiv, iar de aici totul a

fost interpretat greșit de către soția lui.

”Cred că a fost prea permisiv. Și cred că a arătat că este capabil să ofere absolut orice total necondiționat și atunci când oamenii văd asta, au senzația că pot să-și permită orice. El trăiește pentru familia lui, pentru copiii lui și cât a fost în casă cu Raluca, a trăit pentru ea”, a afirmat Oana Roman.