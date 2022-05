Oana Roman a vorbit despre cel mai mare regret! Nimeni nu a știut asta despre ea până acum: „A fost una din marile greșeli”

In articol:

Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și în urmă cu ceva timp a vorbit despre cel mai mare regret al său, care spre surprinderea fanilor este legat chiar de copii. Mai precis, partenera de viață a lui Marius Elisei a mărturisit că atunci când era tânără prioritățile sale erau cu totul și cu totul altele, motiv pentru care nu își dorea să dea naștere unui copil.

Fiica lui Petre Roman a declarat că nu a avut această dorință până la vârsta de 30 de ani, apoi lucrurile s-au schimbat radical, dorindu-și să devină mamă.

Mai mult decât atât, vedeta ajunsese chiar în punctul în care credea că Dumnezeu nu o să o mai ajute în privința acestui aspect, deoarece a greșit atunci când a fost tânără, spunând că nu dorește să aibă copii.

„Când eram foarte tânără nu mi-am dorit copii. A fost una din marile greșeli a vieții mele. Eu până la 30 de ani am considerat că nu vreau copii, că prioritățile mele sunt altele și apoi am ajuns în punctul în care să cred că Dumnezeu că nu o să mă mai ajute să am copii tocmai pentru că am greșit când eram tânără.” a declarat Oana Roman în trecut.

Fiica Oanei Roman a împlinit vârsta de 8 ani

Cu toate acestea, anii au trecut, iar acum Oana Roman este mai fericită ca niciodată, căci fiica ei a crescut și a împlinit vârsta de 8 ani pe data de 21 februarie, anul acesta.

Cele două au o relație specială, iar în ziua în care Isabela și-a sărbătorit ziua de naștere, mama sa i-a făcut o urare emoționantă pe pagina

personală de Instagram, acolo unde i-a transmis toate gândurile bune.

„Azi, 8 ani de când te-am strâns în brațe și ai venit pe lume. Ești minune și iubire adevărată. Te iubesc mai presus de orice. La mulți ani, Isabela mea. Astăzi e o zi foarte specială căci acum 8 ani, cam pe la această oră am născut-o pe Isa, azi e ziua ei, împlinește 8 ani. Ne bucurăm de ea în fiecare zi și în fiecare minut.” a fost mesajul pe care Oana Roman i l-a transmis fiicei sale, Isabela, de ziua sa de naștere.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]