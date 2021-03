Oana Roman, acuzată că și-a trucat picioarele în fotografiile postate pe internet! Cum s-a apărat vedeta: „Mintea lor creață...”

In articol:

Oana Roman a trecut printr-o schimbare spectaculoasă în ultimii ani. Fosta prezentatoare este foarte activă pe rețelele de socializare, unde le împărtășește urmăritorilor săi „lupta” pe care a dus-o cu kilogramele în plus. Vedeta a mărturisit că a slăbit mai bine de 20 de kilograme într-un an, iar acum se simte confortabil să poarte rochii scurte. Recent, Oana Roman a postat mai multe fotografii care au atras atenția urmăritorilor. Îmbrăcată într-o rochie furou, de culoare neagră, detaliul care le-a atras atenția fanilor este reflexia picioarelor în șemineu.

„Am visat mult sa pot purta o rochie furou. Acum pot și sunt mandra de mine. Imtr un an și cateva luni am făcut proceduri, tin dieta(...) Tin post intermitent care presupune sa nu mănânc nimic timp de 16 ore și ceaiul ma ajuta foarte mult. În loc de apa beau ceai, cam 1 litru pe zi. Este natural, nu are cofeina și nici altceva care sa mi dea probleme. Contine doar fructe deshidratate și plante. Am si sticla cu infuzor și pot bea pe parcursul zilei luând o cu mine peste tot”, a scris Oana Roman la descrierea fotografiilor.

Fotografia postată de Oana Roman, care a scandalizat internetul [Sursa foto: Instagram]

Cum a răspuns Oana Roman oamenilor care au acuzat-o că și-a trucat picioarele

Oana Roman s-a apărat în fața internauților care au acuzat-o că își truchează picioarele. Ea nu a oferit mai multe explicații cu privire la motivul pentru care reflexia picioarelor din șemineu este diferită sau de ce pare că îi lipsesc pantofii, însă susține că pozele nu sunt trucate.

„Concluzia oamenilor cu probleme la mansardă: mai nou, mi-am schimbat picioarele. Adică mi-am pus alte picioare. Că au stat și s-au uitat ei, cu mintea lor creață, și li s-a părut că picioarele mele nu arată ca acelea care se reflectă în geamul de la șemineu. Mania asta a conspirației a devenit absurdă", s-a apărat Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.