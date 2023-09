Oana Roman, acuzații dure la adresa fostului soț! A făcut publice mesajele dintre ea și Marius Elisei, la scurt timp după ce el s-a afișat cu noua iubită

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au format un cuplu timp de 10 ani, iar din povestea lor a rezultat și o fetiță. Cei doi s-au despărțit definitiv în această vară când au hotărât că și-au dat prea multe șanse.

Oana Roman aruncă cuvinte grele la adresa lui Marius Elisei

Recent, bărbatul a făcut dezvăluiri despre împăcarea cu fosta soție care au fost total contrazise de aceasta. Oana a aruncat cuvinte grele la adresa fostului soț și l-a acuzat că se folosește de propriul copil.

Oana Roman și Marius Elisei au avut parte de o dragoste cu năbădăi, astfel că s-au despărțit și împăcat de nenumărate ori. Cei doi au decis să pună punct de tot relației în această vară, după ce au realizat că și-au dat prea multe șanse și lucrurile între ei nu mai funcționează deloc. După ce bărbatul a anunțat că și-a făcut o nouă relație, fiica lui Petre Roman i-a aruncat cuvinte grele.

Vedeta a povestit pe contul ei personal de Instagram că fostul ei partener și-a folosit copilul ca instrument de răzbunare personală.

Acuzațiile dure vin la scurt timp după ce Marius Elisei a povestit în cadrul unei emisiuni TV că și-a dorit să se împace cu fosta parteneră de dragul fetiței pe care o au împreună și nu din dragoste. Oana Roman a contrazis aceste afirmații, astfel că a făcut publice și imaginile care demonstrează acest lucru.

„Și tocmai pentru că este un copil minunat, un copil aproape perfect pentru că nu există perfect, acest copil nu merită să fie folosit ca instrument de manevră, nu are voie să fie folosită ca armă pentru răzbunare personală, nu are de ce să fie abandonată, nu are de ce să fie dezechilibrată emoțional de dragul unei răzbunări. Eu duc singură dar nu ne atingem de copil. Pentru nimic. Nu mințim folosindu-ne de copil. Nu spui că ai dorit în genunchi și în plânsete împăcarea doar de dragul copilului. Împăcarea ai vrut-o din iubire. Și vorbele...vorbesc”, a fost mesajul transmis de Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a făcut publice dovezile

Oana Roman a părut foarte deranjată de spusele fostului soț și a hotărât să facă publice mai multe conversații în care Marius Elisei îi mărturisea că o iubește.

Vedeta a ales să rămână diplomată și vorbit strict de acest subiect, fără să facă alte acuzații nefondate.

„Totul a fost pentru că ai susținut că iubești nu din compromis de dragul copilului așa cum ai mințit aseară pe la tv. Eu NU mi-am dorit împăcarea pentru că din partea mea nu mai existau sentimente de mult. Și mă rezum la atât. Sunt sute de discuții care atestă adevărul oebtru că eu am întotdeauna adevărul de partea mea. Și cu asta basta.”, a mai spus Oana Roman.

Postare InstaStory Oana Roman [Sursa foto: Instagram]