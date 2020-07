In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai îndrăgite prezențe din showbiz-ul românesc, iar asta pentru că mereu a dat dovadă de sinceritate, bun simț și niciodată nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume, indiferent de situație. Făcând parte din lumea showbiz-ului, nu a fost scutită de comentarii negative, dar niciodată nu a dat curs răutăților din mediul online, ci di contră, aceasta a știut mereu cum să gestioneze situația.

Oana Roman, decizie radicală: Adio, prieteni falși! Pe cine va da afară din viața ei! Frumoasa vedetă se simte împlinită și se mândrește cu realizările ei, mai ales că are o familie frumoasă și se bucură de susținerea multor oameni. Cu toate astea, atunci când răutățile nu se opresc, trebuie să știi să pui punctul pe i, așa cum a făcut și Oana Roman, care a transmis un mesaj ferm către toți cei care o urmăresc. Oana își dorește doar oameni frumoși în jurul ei, iar în ultima perioadă vedeta a observat că lista celor de la care are ceva de învățat se cam micșorează și a decis să își spună punctul de vedere în fața tuturor.

„Constat în ultima vreme că lista oamenilor pe care îi admir, de la care simt că am ceva de învățat și cu care vreau să mă înconjor este din ce în ce mai mică. Am devenit mult mai selectivă și ăsta e un lucru bun. Trendul ăsta al simplificării vieții, fie că e vorba de haine, obiecte decorative sau anturaj, este bienvenit. Less is more. Puțin și calitativ, potrivit și pe măsură. Nu mult și prost.

Fără supărare, sunt selectivă și cu publicul meu pe care îl respect profund. Nu mint niciodată. Nu spun niciodată că îmi place ceva decât dacă îmi place pe bune. Recomand doar dacă am probat și mi-a plăcut. Nu accept nici pe bani să promovez produse în care nu cred. NICIODATĂ.

Dar pretind să fiu și eu respectată. Nu jignesc pe nimeni, nu dau sfaturi care nu mi se cer, nu comentez pe pagina nimănui pentru a critica sau jigni. Așa că dacă mă jignești, îmi vorbești urât, comentezi urât despre mine sau familia mea, dau block. Vreau o comunitate frumoasă, cu oameni pozitivi și cu vibe bun”, a scris Oana Roman pe contul de Instagram.

Oana Roman arată din ce în ce mai bine. Fotografiile din ultima vreme arată o schimbare majoră, pentru care vedeta a fost felicitată de fani.

Recent, Oana Roman a fost la piscină. S-a lăsat fotografiată într-o rochiță care îi lăsa picioarele la vedere și admiratorii i-au spus imediat că arată foarte bine.

„Sunteti o splendoare,doamna Oana!”, „Ce frumoasa esti Oana, ai slabit foarte mult! Esti super!”, „Senzational! Ati slabit. Parca ati intinerit cu 10 ani. Felicitari!”, sunt doar câteva dintre mesajele frumoase pe care Oana Roman le-a primit pe pagina ei după ce a publicat fotografia de la piscină.