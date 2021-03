Oana Roman, detalii din intimitate! Menajera vedetei a fost șocată când a văzut obiectul într-un sertar

In articol:

Menajera Oanei Roman a avut parte de o surpriză uluitoare. În timp ce femeia făcea curat prin casă, la un moment dat, aceasta a găsit numeroase obiecte în sertarul vedetei. Mai exact, menajera a descoperit în casa Oanei Roman jucării sexuale. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, frumoasa blondină le-a mărturisit telespectatorilor adevăratul motiv pentru care le avea în casă.

Potrivit spuselor sale, fiica fostului premier a început să colecționeze în perioada în care mergea la diferite petreceri organizate de Nicu Gheară. La eveniment, bărbatul organiza tombole în urma cărora femeile prezente primeau câte un cadou special.

„Nu mă uit, nu ştiu eu d-astea! Cu biciul se dă încet, elegant. Acum vreo 15 ani mergeam la ziua lui Nicu Gheară şi făcea o tombolă, toate femeile trăgeau un bilet şi primeau un cadou, ceva scump. Se mai aflau şi cadouri de la sex-shop. Eu am câştigat, în 90% din cazuri, numai obiecte din acestea. Le puneam deoparte şi persoana care îmi făcea curat a găsit vreo 10 jucării, era şocată”.

Oana Roman, gânduri sinucigașe

Invitată în cadrul unui podcast, Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor. Vedeta a povestit despre copilărie, dar și despre perioada când s-a luptat cu atacurie de panică.

„Am început să fac terapie prea târziu. Aveam 30 de ani. Se adunaseră mult prea multe. A avut loc și o despărțire atunci, care a fost foarte grea pentru mine. Ajunsesem foarte rău. Practic nu mai puteam să trăiesc. Făceam 50 de atacuri de panică pe zi. Nu mai puteam să ies din casă. A fost foarte rău.

Au început așa încet, încet, cred că aveam undeva pe la 27-28 de ani. Reușisem să duc până atunci, până când n-am mai putut să duc. Am făcut terapie vreun an jumate, refuzând să iau tratament medicamentos. Am avut o perioadă foarte scurtă în care am luat pastile, dar m-am luptat eu cu mine să mă pot face bine fără să iau pastile”.