Oana Roman, dezvăluiri de ultim moment despre mama sa. Vedeta a scos la lumină detalii neștiute până acum: „Mulți rămân la pat și nu își mai revin”

In articol:

La început de nou an, Oana Roman poate privi retrospectiv la anul care tocmai s-a încheiat și care i-a adus multe momente în care a simțit că-i fuge pământul de sub picioare.

Oana Roman, despre starea de sănătate a mamei sale

Cele mai grele momente trăite în 2022 au fost legate de mama sa, când a fost la un pas de a se întâmpla ceea ce este mai rău. De acum, fiica lui Petre Roman speră ca lucrurile să se liniștească, iar anul 2023 să vină la pachet cu mai multă liniște și echilibru.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Oana Roma n a dezvăluit care este starea de sănătate a mamei sale în aceste momente. Vedeta este foarte mândră de cea care i-a dat viață și de felul în care s-a recuperat după intervenția dificilă la care a fost supusă în urmă cu câteva luni, în zona șoldului. Cu toate că majoritatea pacienților care se confruntă cu astfel de probleme de sănătate rămân imobilizați la pat, Mioara Roman a dat dovadă de foarte mută determinare și curaj. La cei 86 de ani ai săi, a reușit să își recapete capacitatea de a se deplasa pe propriile picioare, după multe ore de kinetoterapie.

„Mama este OK, este OK. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus „Ai grijă că după astfel de operații mulți rămân la pat și nu își mai revin”. Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 83 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, a spus vedeta.

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Citește și: Oana Roman, mai fericită ca niciodată, după ce a dezvăluit că familia i se mărește! A dat vestea cea mare tuturor, în a doua zi de Crăciun: „O să avem...”

Oana Roman a avut parte de toată susținerea familie sale

În cele mai grele momente din anul 2022, Oana Roman a beneficiat de toată susținerea partenerului său de viață, Marius Elisei. Vedeta este recunoscătoare tuturor medicilor care i-au îngrijit mama, după ce i-au salvat viața de mai multe ori, în unele dintre momentele critice din viața Mioarei Roman.

Citește și: Oana Roman, imagini emoționante cu familia ei, de Crăciun. Mioara Roman, prezentă permanent în gândurile fiicei sale

„A fost un an cu de toate. A fost un an nebun, cel puțin a doua parte a anului a fost înfiorător de grea pentru mine. Am trecut mama prin foarte multe momente grele și la limită. Chestia asta m-a epuizat foarte tare psihic. Toată lumea a fost lângă mine, dar astea sunt lucruri pe care doar eu am putut să le duc, din păcate. Dumnezeu a lucrat…am avut niște doctori fabuloși, care au tratat-o cu toate problemele pe care le-a avut pe rând impecabil. Oamenii de la centrul unde a stat până am dus-o la recuperare au salvat-o la propriu de două ori”, a spus Oana Roman.