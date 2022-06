Oana Roman educată ca la carte de părinții ei! Asupra cărui aspect îi atrăgeau atenția cel mai des? "Mama mi-a dat una după ceafă" | EXCLUSIV

In articol:

Oana Roman este o urmărită vedetă de televiziune din România. Aceasta este foarte apropiată de fanii ei, astfel că este foarte activă în mediul online.

Oana Roman, amintiri din copilărie:" A m vorbit un pic pe nas cu guvernanta mea"

Postează în fiecare zi pe Instagram și își ține urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă, în aceste momente, relația ei de cuplu întâmpinând probleme mari. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, vedeta și-a adus aminte de o întâmplare din copilărie, pe care susține că nu o va uita niciodată. Protagonistă: Mioara Roman, mama ei.

"Din fericire, să știi că am primit foarte multe sfaturi importante de la părinții mei, care m-au ajutat în viață să îmi fac un drum într-un anume fel, care să fie în concordanță cu valorile pe care le-am învățat de acasă. Sunt multe lucruri. Țin minte că am povestit odată despre faptul că cea mai dură lecție de viață pe care am învățat-o de la mama și singura oară când mi-a dat un pic de bătaie, așa, dar nu foarte tare. Mi-a dat una peste ceafă. Fără să îmi dau seama, am vorbit un pic pe nas cu guvernanta mea, pe care eu de altfel am iubit-o și am adorat-o din tot sufletul meu și mama m-a luat deoparte și m-a certat foarte rău și mi-a explicat că nu am voie să îi vorbesc așa.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru

Cea mai importantă lecție de viață de la părinții Oanei Roman

Oana Roman este o norocoasă la capitolul părinți. Aceștia s-au ocupat întotdeauna de educația ei, să fie cât mai corectă cu putință. Oana Roman ne-a povestit care este sfatul cel mai de preț primit de la mama sa, cu care a răzbit în viață, indiferent de situație.

"Mi-a zis: Trebuie să înțelegi că nu există oameni superiori și inferiori, nu există meserii bune sau proaste, există doar meserii bine sau prost făcute, pentru că poți să fii de exemplu un măturător, care își face foarte bine treaba, care merită respect, poate mai mult decât un doctor care nu e bun. Deci, nu contează ce faci, contează cum faci ceea ce faci, pentru că atâta timp cât ceea ce faci, faci foarte bine, meriți toată admirația. Aia e o lecție pe care eu am ținut-o minte și care m-a învățat foarte multe despre viață.", a mărturisit Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.