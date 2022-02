Oana Roman, escapadă la munte! Ce ținută a ales să poarte vedeta pe pârtie: „O zi superbă la munte”

In articol:

Oana Roman și-a luat câteva zile libere și a plecat în vacanță la Poiana Brașov alături de cei dragi. Fiica lui Petre Roman vorbește cu fanii ei zi de zi și îi ține la curent cu tot ceea ce face. De data aceasta, vedeta le-a arătat admiratorilor ei de pe rețelele de socializare cât de frumoase sunt peisajele de la munte în această perioadă.

Oana Roman a postat mai multe imagini din vacanță, direct de pe pârtie. Putem observa că vedeta poartă o geacă lungă, neagră și se pare că aerul de munte îi priește foarte bine.

De asemenea, temperaturile de la munte sunt exact pe placul ei, pârtia este numai bună pentru ski și se simte excelent departe de agitația din București.

„O zi superbă la munte. Nu este ger, iar zăpada e super ok pentru ski. E destul de aglomerat pe pârtie dar e foarte frumos. Voi? Cine mai este la pârtie azi?”, a scris Oana Roman.

Oana Roman la munte [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește Oana Roman să facă față provocărilor

Oana Roman are foarte multe responsabilități și trebuie să facă față cu brio tuturor provocărilor care-i apar în cale zi de zi. Pe rețelele de socializare apare aproape de fiecare dată cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine pozitivă.

În cadrul unei sesiuni de întrebări lansată de Oana Roman pe Instagram, fanii i-au adresat fel și fel de întrebări. Pe lângă multe alte întrebări care au venit din partea admiratorilor, un fan a întrebat-o pe Oana Roman cum de reușește să nu bage în seamă evenimentele mai puțin plăcute

din viața ei.

Oana Roman a răspuns fără să stea pe gânduri. Se pare că vedeta are și ea multe momente în care se simte fără puteri, tristă sau supărată, însă de fiecare dată iese din această stare cât poate de repede pentru că știe că foarte multe lucruri depind de ea, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

„Nu sunt mereu pozitivă și mai și obosesc. Am momente de supărare, de tristețe, de deznădejde. Dar nu îmi permit să mă las cuprinsă de ele. Mama, Isa, au nevoie de mine. Am o familie care are nevoie de mine. Așa că trag aer în piept, mă mobilizez și merg mereu mai departe”, a spus vedeta pe pagina ei de Instagram.

