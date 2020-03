Deși situația de criză pe care o traversează țara noastră din cauza coronavirusului o ține închisă în casă, Oanei Roman pare că îi priește această perioadă, căci are mai mult timp pentru ea.

De două săptămâni, de când stă în casă, Oana Roman a reușit să dea jos 3 kilograme și a împărtășit această veste cu urmăritorii ei de pe Instagram, cărora le-a spus că este extrem de fericită.

Ăsta să fie motivul pentru care a lăsat la o parte inhibițiile? Vedeta a ținut să imortalizeze momentul în care face baie în cada plină cu spumă și a lăsat și un mesaj la descriere.

„Baie. Zen. Relaxare. Vă recomand”, a scris Oana Roman în dreptul imaginii cu pricina.

Imediat după, Oana a ținut să vorbească din nou cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare și le-a spus cum a decurs ziua ei.

„Am spălat, am făcut curat, am făcut baie, apoi baie Isei și am spălat-o pe cap! Am pus rufe la spălat. Am spălat câinii. Las călcatul pe mâine că sigur stăm acasă”, a scris Oana Roman.

Pandemia a afectat-o financiar

Pandemia de coronavirus a afectat-o, însă, din punct de vedere financiar pe Oana Roman, iar asta pentru că a fost nevoită să își suspende toată activitatea, iar acum nu mai are nicio sursă de venit, după cum a afirmat chiar ea.

Înainte să se declanșeze această isterie, vedeta se bucura de vacanțe exotice, ieșiri în oraș și se ocupa de afacerea ei cu rochii. Din păcate, însă, totul s-a schimbat brusc, iar cel mai grav este că nimeni nu știe când se va termina.

„De joi stăm în casă cu toții pentru că situația pare că se agravează. Mai am doar un singur client care mai are activități, restul au închis activitatea și tipul de muncă pe care îl prestez eu necesită în mare parte evenimente, deplasări și filmări care sunt imposibile acum Nu încasez nimic în această perioadă și în curând ne vom baza pe pensia lui mama, dar ne vom reveni dacă rămânem sănătoși și încrezători”, a transmis Oana Roman.