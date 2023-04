Oana Roman, întristată de moartea jurnalistei Iulia Marin! Vedeta trage un semnal de alarmă: „Nu ignorați, pot fi fatale. Nu e o închipuire, nu e un moft”

In articol:

În vârstă de 32 de ani, Iulia Marin, o tânără jurnalistă de la noi din țară, s-a stins din viață, după ce o lungă perioadă de timp s-a luptat cu grave afecțiuni psihice, precum depresia și anxietatea, deși se trata pentru acestea.

Din nefericire, însă, tânăra a fost găsită decedată în casă, iar cauzele decesului încă nu au fost stabilite.

Decesul ei a întristat o țară întreagă, iar printre persoanele afectate de vestea morții Iuliei s-a numărat și Oana Roman, care a ținut să transmită un mesaj public, trăgând un semnal de alarmă, totodată, privind acest gen de afecțiuni, care sunt extrem de periculoase.

„O urmăream de ceva vreme pe Facebook, scria foarte frumos și povestea despre problemele pe care le avea și lupta cu afecțiuni psihice grave. A ținut chiar un jurnal al zilelor în care era internată în psihiatrie. Se lupta cu boala și era conștientă de ce i se întâmplă. Se trata și se lupta până azi, când a încetat să lupte și a plecat.(...) Afecțiunile psihice pot fi grave și trebuiesc tratate. Am oameni apropiați care se confruntă cu depresii și alte afecțiuni psihice și refuză să le trateze. Depresia și afecțiunile psihice pot fi fatale, nu le ignorați. Depresia nu e o închipuire, nu e moft și nu e joacă. Cereți ajutor. Nu e o rușine. E o normalitate să ceri ajutor.”, este o parte din mesajul Oanei Roman, transmis pe rețelele de socializare.

Care a fost ultimul mesaj postat de Iulia Marin pe rețelele de socializare

Iulia Marin vorbea deschis, pe rețelele de socializare în special, despre problemele cu care se confruntă. Aceasta le povestea des internauților despre stările pe care le avea, precizând mereu că se tratează, însă din nefericire, totul a fost în zadar.

Cu doar 8 zile înainte de a se stinge din viață, Iulia Marin a postat un mesaj pe Facebook, acolo unde spunea că a ajuns chiar în punctul în care îi era rușine să mai vorbească despre depresie.

”Număr, uneori, pe degete zilele ”bune”. Zilele în care mă simt bine, lucrez bine, sunt bine. Pe site-urile pe care le citesc, forumuri cu privire la tot felul de pastile, oamenii scriu: “Nu renunțați, veți găsi antidepresivul potrivit”. E greu și să nu renunți. Al cincilea- sau al șaselea?- antidepresiv în mai puțin de patru ani vine la pachet cu speranțe noi și, până acum, zero efecte adverse. Dar stau și mă întreb dacă nu cumva mă pregătesc pentru o nouă dezamăgire, vreun efect placebo, cine mai știe? Stau și mă gândesc ce bizar e că viața mea toată depinde de câteva zeci de miligrame dintr-o substanța de care abia am auzit. Și, când zic că viața mea toată, nu e nicio exagerare. Am ajuns în punctul în care îmi e rușine să mai vorbesc despre depresie sau să o invoc, în punctul în care nu mai înțeleg ce e în neregulă de nu mai pot funcționa. “Că înainte”, îmi șoptește creierul meu. Sau măcar că într-o zi oarecare, dintr-un trecut care se tot îndepărtează. Am ajuns să urăsc însuși termenul de “depresie”. Îl reneg adesea, mă mint singură, ascult muzică, fac orice că să schimb această stare. Și ea nu se schimbă decât foarte rar. “Nu renunțați, antidepresivul asta mi-a schimbat viața”, a scris cineva despre substanța pe care o iau acum, de câteva zile. Aștept, aștept de patru ani să am din nou pasiune pentru ceva. Să nu simt greutate, orice aș face. O greutate atât de dificil de descris în cuvinte. “Îți va plăcea pastilă asta, ajută și la concentrare, e și pe anxietate”, mi-a spus medicul meu. Îmi doresc să îmi placă. Să mă ”ajute”. Să mă trezesc zâmbind, că “înainte”. Să pun puțină pasiune în ce fac, măcar puțină. Măcar din când în când, să nu mă mai ascund în spatele unei stări care nu vrea să plece. Nu vrea, și pace. “Nu renunțați, pastilă asta mi-a redat plăcerea de a trăi”. Citesc toate forumurile, în timpul meu liber, și vreau să le cred. Să cred că există din nou plăcere, fie și dintr-o pastilă. Dar, la naiba cu toate astea, azi a fost o zi bună, placebo sau nu”, a scris Iulia Marin, pe pagina sa de Facebook, înainte cu doar opt zile de a muri.