Oana Roman l-a neglijat pe Marius Elisei în perioada în care mama ei a avut probleme de sănătate! Relația lor a fost pusă la grea încercare: „Acum îmi dau seama ce am făcut”

A fost o perioadă delicată în viața Oanei Roman. Mioara, mama vedetei, a trecut printr-o operație complicată la nivelul șoldului și a avut nevoie nu doar de îngrijiri medicale de specialitate, ci și de mai multă atenție din partea fiicei sale. În tot acest timp, Oana i-a fost alături celei care i-a dat viață și a făcut aproape zilnic naveta între casa ei și azilul de lux unde este internată

Fără să-și dea seama, însă, aceasta devenea în fiecare zi tot mai absentă de acasă, iar Marius Elisei i-a simțit lipsa soției sale. Lucrurile au început să se răcească între ei, iar acum, după ce mama ei a început să se simtă tot mai bine, Oana este tot mai determinată să lucreze la relația dintre ea și bărbatul care i-a dăruit un copil

„ Au fost probleme cu mama mea. Toată lumea știe lucrul ăsta. A fost o perioadă care m-a solicitat emoțional extrem de mult. Deși m-am mai liniștit, nu pot să spun că trăiesc într-un echilibru – încă. Îmi lipsește o anumită limită pe care încă nu am reușit să o ating. O liniște emoțională, personală, dacă vrei.

Această perioadă foarte grea pentru mine i-a afectat foarte mult și pe cei din jur. Marius a avut o perioadă în care s-a simțit abandonat. Și are dreptate! Da, îmi asum. De ce? Pentru că scopul meu a fost să-mi canalizez toată energia posibilă ca să fac pentru mama niște lucruri. Am neglijat relația mea cu el, viața mea cu el, casa”, a mărturisit Oana Roman, într-o intervenție pentru Metropola TV.

Oana Roman încearcă să repare lucrurile dintre ea și tatăl fiicei sale

Vedeta de televiziune spune că în toată perioada cât ea i-a acordat toată atenția sa mamei ei, Marius Elisei nu i-a reproșat absolut nimic, însă s-a simțit singur și neglijat, iar acum Oana Roman promite că va face tot ce-i stă în putere pentru ca relația lor să fie așa cum era odată.

„ Vorbind astăzi, realizez cât de mult l-a afectat. Acum, îmi dau seama ce am făcut. El s-a schimbat un pic și nu reușeam să înțeleg de ce. Realizez că el are dreptate că s-a simțit neglijat, singur. Are dreptate că a fost doar el în relație, în ultimele luni. Încerc să repar lucrurile”, a mai adăugat Oana Roman pentru sursa citată anterior.

Din ultimele imagini postate de aceasta pe rețelele de socializare dovedește și că se ține de cuvânt. Ea, Marius Elisei și Isabela, fiica celor doi, au plecat pentru câteva zile în vacanță, iar imaginile vorbesc de la sine. Oana Roman și partenerul ei de viață pare că se sorb din priviri, iar lucrurile între ei pare că sunt cum nici nu se putea mai bine!

View this post on Instagram A post shared by Oana Roman Elisei (@oanaromanelisei)