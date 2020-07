In articol:

Oana Roman a făcut ravagii de când a slăbit, iar fotografiile postate pe Instagram nu au rămas necomentate de internauți. Oana a fost criticată, în urma unei poze, în care apărea îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, albastră, dar care-i venea foarte bine. Fanii au observat un detaliu, care i-a făcut să comenteze. Oana nu s-a lăsat mai prejos și le-a răspuns pe măsură.

Oana Roman, moment de sinceritate

În urmă cu puțin timp, Oana vorbea deschis pe Instagram cu fanii ei despre viața de persoană publică. Oana Roman a vorbit într-un videoclip postat pe pagina ei de socializare, în care își deschide din nou sufletul, despre un subiect extrem de sensibil. Aflată în mașină, Oana Roman începe să povestească:

”Să vă spun un secret. Nimeni din persoanele publice nu suntem oameni perfecți. Nici eu nu sunt perfectă, nu am o viață perfectă, nu sunt cea mai fericită din lumea, am și eu griji, am și eu probleme, am și eu frustrări. Uneori mi se întâmplă și mie să am un acces de invidie, dar toate lucrurile astea, încerc să le transform în ceva constructiv. Adică, văd oameni care reușeșsc să facă foarte mulți bani din afaceri, care ajung acolo unde nici nu visau și îi invidiez. Dar nu îi invidiez în sensul rău pentru asta, ci în sensul bun. Adică, îmi doresc să ajung și eu la nivelul lor”, a spus Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.