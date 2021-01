Oana Roman, mai fericită ca niciodată, în plin proces de divorț. Vedeta are planuri mari pentru 2021: „E timpul meu”

Ce planuri are Oana Roman pentru anul 2021?

Oana Roman pare mai împlinită ca niciodată, deși anul care tocmai a trecut a pus-o la multe încercări. Vedeta se află în plin proces de divorț, însă preferă să fie optimistă, pentru că a realizat multe în anul 2020. Mai mult, fosta prezentatoare TV are planuri mari și pentru perioada care vine.

Recent, Oana Roman a postat un mesaj pe Instagram, în care le transmite oamenilor că de acum înainte se va pune pe primul loc și va ține cont de dorințele sale, nu de ale altora. Vedeta susține că o să facă mereu ce simte și că se va bucura de tot ce îi oferă frumos viața.

„În 2020 am îndrăznit mai mult. Anul ăsta o să fiu și mai hotărâtă. Hotărâtă să mă bucur din plin de tot ce mi oferă viață. De libertatea de a trăi așa cum simt. De a trăi după cum cred că e mai bine pentru mine și copilul meu. Voi profita de tot. Și nu mă voi împiedica de nimeni și nimic. Prea mult am trăit pentru alții, prea mult mi a păsat de părerea și dorințele altora. E timpul meu. So be it! ”,a scris ea pe Instagram.

Oana Roman, mesaj dur pentru hateri

În dimineața primei zile a noului an, vedeta a avut câteva gânduri, pe care le-a împărtășit cu internauții. Seara trecută, însă, Oana Roman pare că a fost enervată la culme de hateri, care au aruncat

cu critici în ea, în mediul online. Așadar, fosta parteneră a lui Marius Elisei s-a hotărât să le răspundă.

„Au apărut tot felul de băiețași și fetițe care dau lecții de viață, de morală, de maniere, și își permit unii să mă includă în comentariile lor. Se cred ei în măsură să dea lecții bazate pe ce? Pe reach și engagement? Păi băi copii, mai aveți de învățat. Mult.

Că pe vremea când stăteam eu cu Regi la masă și mă plimbam pe unde nu veți ajunge vreodată, pe când eu învățam acasă despre viața și cultura de la Andrei Pleșu sau Petru Cretia, voi erați maxim pe la Năvodari, în vacanță. Mai ușor cu pianu pe scări. Nu sunt de fel arogantă, dar să ne știm locul”, este mesajul publicat de Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.