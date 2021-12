Oana Roman, mărturii emoționante despre starea de sănătate a mamei ei: "Din păcate, bătrânețea nu iartă pe nimeni!"

In articol:

Oana Roman nu s-a putut bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă, deoarece mama ei, Mioara Roman, nu este în cea mai bună formă fizică, iar vedeta suferă foarte mult din această cauză.

Real afectată, Oana Roman a distribuit pe pagina ei de Instagram, un Instastory, cu mâinile mamei ei din clinica privată de unde se află în momentul de față.

Prin acel videoclip, Oana Roman a vrut să arate comunității ei din mediul online, cât de bine este tratată Mioara Roman, în acea clinică. Cu toatea acestea, internauții au compătimit-o pe Oana Roman și au încercat să o consoleze cu privire la situația în care se află persoana care i-a dat viață.

Oana Roman și mama ei [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, dezvăluiri despre starea de sănătate a mamei ei

Oana Roman este o fire extrem de asumată și mereu deschisă să vorbească despre problemele care se ivesc în viața ei. De-a lungul timpului, vedeta a spus mereu lucrurilor pe nume, fără să-i pese dacă cei din jur o vor judeca sau nu. Fiica lui Petre Roman și-a deschis încă o dată sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

Mama ei, Mioara Roman, se află într-o clinică privată de recuperare și are probleme serioase de sănătate, probleme care o țin departe de casă și de familia ei.

Cu toate acestea, vedeta TV este împăcată cu faptul că mama ei este într-o clinică care îi oferă toată atenția și toate lucrurile de care ea are nevoie, mai ales, felul în care îi este administrat tratamentul. Aceasta a mai dezvăluit că nu ar putea să-și imagineze cum mama ei ar primi îngrijire de acasă, sub atenta supraveghere a unei asistente, deoarece ea are nevoie

de mult mai mult, iar mediul în care este acum îi ofere toate aceste condiții speciale.

De asemenea, Oana Roman a mai dezvăluit că își vizitează mama ori de câte ori poate, iar în zilele în care Mioara Roman este într-o stare mai bună fizic îi îndeplinește toate mofturile și anume, o duce la coafor, la cafenea sau chiar la ea acasă preț de jumătatea de zi, pentru ai ridica moralul și a o ajuta să se însănătoșească mai repede.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au "putrezit" fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei...- bzi.ro

Citeste si: Oana Roman, anunț îngrijorător pe rețelele de socializare: "Mă simt foarte rău, stau la pat"

"Din păcate, bătrânețea nu iartă pe nimeni. Eu sunt foarte împăcată cu faptul că știu că mama primește cele mai bune îngrijiri posibile având în vedere starea ei de sănătate.(...) Ea are nevoie zilnic și în permanență de îngrijire, de monitorizare, de diverse proceduri și tratamente kinetoterapeutice, masaj, medicamente și altele.(...) Timp de 10 zile în fiecare lună face un tratament cu perfuzii. Trebuie să facă kinetoterapie și masaj în fiecare zi pentru că are o pareză la o mână pe care nu și-o mai poate folosi deloc. Și pentru că nu-și mai poate folosi deloc mâna trebuie să fie ajutată, practic în toate activitățile pe care le face.(...) Acolo este o persoană care zilnic îi face aceste proceduri, gimnastică, masaj, kineto, perfuzii, medicamentație și tot ce îi trebuie. (...) Aceste lucruri acasă sunt imposibil de făcut așa cum trebuie și de aceea ea este acolo. Eu, personal, merg să o văd o zi da, o zi nu, mai puțin în zilele în care sunt plecată.(...) În zilele în care se simte bine și nu are perfuzii o duc la coafor, bem o cafea sau vine acasă o jumătate de zi, dar altfel ea necesită niște îngrijiri pe care le poate primi doar de la persoane de specialitate”, a dezvăluit Oana Roman, despre starea mamei ei.

Oana Roman, susținută de fani: "Felicitari pentru ce faci pentru mama ta!"

Majoritatea internauțiilor au empatizat cu situația Oanei Roman și chiar au ținut să o felicite pentru grija pe care i-o poartă mamei ei. Cu toate acestea, au mai existat răutăciosi care au criticat-o, însă, Oana Roman a evitat să le răspundă, deoarece în momentul de față toată grija ei se îndreaptă spre persoana care i-a dat viață și care se bazează pe ea în aceste momente.

„Am primit foarte multe mesaje după story-ul pe care l-am făcut cu mama. Mulți mi-ați spus că v-a venit să plângeți sau că v-ați emoționat și că e foarte emoționant cumva. Mi-aș dori să pot face o minune. (...) Alții m-ați criticat, e normal să se întâmple asta pentru că sunt oameni care nu înțeleg pentru că nu au fost într-o astfel de situație. Le doresc din tot sufletul să nu fie vreodată într-o asemenea situație", a fost replica Oanei Roman, pe Instagram.

Totuși, majoritatea mesajelor au fost în favoarea Oanei Roman, iar fanii au ținut să o felicite pe vedetă pentru eforturile sale de a o ține pe mama ei într-o clinică privată și pentru grija pe care i-o poartă constant.

Citeste si: Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: "Simt că mă lasă puterile"

„Felicitări, Oana pentru ce faci! Într-adevăr, a fost emoționantă postarea cu mama ta. Înțeleg prin ceea ce treci și de ce ai luat această decizie.(...) Felicitări pentru ce faci pentru mama ta! Mie îmi place f mult ceea ce faci pentru ea. Mi-as dori să existe un altfel de centru pentru el in care sa fie îngrijit continuu și unde sa fie respectat și sa fiu sigura ca e bine. Din păcate in România momentan pentru copiii cu dizabilitati multiple și grave nu exista așa ceva. Așa ca ma bucur ca exista pentru seniori și ca ei pot fi ajutați într-un mod complex sa își ducă cât mai bine și mai frumos zilele pe Pământ oricâte ar fi ele", sunt doar câteva dintre comentariile fanilor, în sprijinul Oanei Roman.

Distribuie pe: