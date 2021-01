Oana Roman, mărturisire dureroasă după ce Marius Elisei s-a cuplat cu o altă femeie: Acum va avea ocazia să aibă al doilea copil!

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit cu puțin timp înainte de Crăciun, iar cel care a făcut primul pas a fost chiar bărbatul, care a plecat de acasă.

In articol:

Motivele exacte ale despărțirii nu s-au știu exact de la început, deși în primele sale declarații Oana Roman a dat de înțeles că nu a fost decizia ei, în plus a susținut că a făcut totul pentru a face căsnicia să meargă în continuare.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale. Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a spus Oana Roman, într-una din primele sale declarații despre despărțirea de Marius Elisei.

Citeste si:Ce se întâmplă cu Mioara Roman. Boala de care suferă mama Oanei Roman a evoluat agresiv. Vedeta este sfâșiată de durere. „E foarte greu. Nu mai poate să...”

Oana roman si Marius elisie s-au despartit la finalul anului 2020

Citeste si: Mike Pence se spală pe mâini și îl trădează pe Donald Trump - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

Zilele trecute însă a fost aruncată bomba! Soțul Oanei Roman se pare că are deja o nouă relație , iar acesta ar fi fost principalul motiv al despărțirii celor doi. Apropiații sunt cei care au dat și primele informații. ”El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media si au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai fiicei lui Petre Roman, pentru playtech.ro .

Oana Roman si-a deschis sufletul in fata Andreei Mantea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si:Oana Roman, mai fericită ca niciodată, în plin proces de divorț. Vedeta are planuri mari pentru 2021: „E timpul meu”

Oana Roman are interzis de la medici să mai facă un copil

Lucrurile sunt clare și pentru Oana Roman, care zilele trecute, în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea” a vorbit despre vechile sale probleme medicale pe care le-a avut după nașterea fetiței sale, Izabela. Atunci, Oana Roman a fost la un pas de moarte, după ce a făcut septicemie, iar din cauza repetatelor operații, medicii i-au interzis să mai rămână însărcinată.

Oana Roman a povestit că s-a consolat cu acest gând, deși și-ar mai fi dorit un copil, însă soțul ei nu s-a împăcat niciodată cu ideea că nu va fi tată din nou. Până acum!

”Eu nu mai am voie să fac un copil. Din cauza operației pe care o am, e imposibil. Mi-aș mai fi dorit unul, mai ales că Izabela este un copil atât de cuminte. Dar, doctorul mi-a zis foarte clar că nu se mai poate. Și am uitat… spre frustrarea lui Marius, care își mai dorește un copil și acum va avea ocazia să și-l facă”, a spus Oana Roman, cu un zâmbet amar pe chip, în emisiunea ”Trairi alaturi de Andreea Mantea”.